Мер Миколаєва Сєнкевич попередив про розведення мостів у місті й закликав людей перебувати вдома
25 лютого мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про розведення мостів найближчим часом і попросив людей не виходити на вулицю
Про це він розповів у фейсбуці.
За словами мера, мости в Миколаві розведуть найближчим часом на невизначений термін. Також він закликав містян якомога швише повернутися до своїх помешкань і не виходити на вулицю. Олександр Сєнкевич закликав стежити за новинами на його сторінці у фейсбуці чи на сторінках міськради.
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