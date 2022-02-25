Мер Миколаєва Сєнкевич попередив про розведення мостів у місті й закликав людей перебувати вдома

Про це він розповів у фейсбуці.



За словами мера, мости в Миколаві розведуть найближчим часом на невизначений термін. Також він закликав містян якомога швише повернутися до своїх помешкань і не виходити на вулицю. Олександр Сєнкевич закликав стежити за новинами на його сторінці у фейсбуці чи на сторінках міськради.



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