Мер Мінська наказав прибрати з "найкращих полиць" харчі із України

Про це передає Еспресо.TV.



"Ми відкрито поставили їм питання: що відбувається? Сьогодні низка країн ввели проти нас санкції - Україна, Литва, Польща - і їх товари (цукерки, кондитерські вироби, чай, печиво) знаходяться в магазинах на найкращих полицях! При цьому вітчизняні ще треба знайти. Тому ми жорстко поставили перед мережами питання: якщо не змінеться ситуація, чи ми вживемо заходів", - цитує мера Мінська газета Наша ніва..



Тако ж він запропонував прийняти таке рішення "на національному рівні".





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