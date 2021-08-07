Мер Мінська наказав прибрати з "найкращих полиць" харчі із України
Міський голова Мінська Володимир Кухаров наказав прибрати з кращих полиць у крамницях товари з країн, які запровадили санкції проти Білорусі
Про це передає Еспресо.TV.
"Ми відкрито поставили їм питання: що відбувається? Сьогодні низка країн ввели проти нас санкції - Україна, Литва, Польща - і їх товари (цукерки, кондитерські вироби, чай, печиво) знаходяться в магазинах на найкращих полицях! При цьому вітчизняні ще треба знайти. Тому ми жорстко поставили перед мережами питання: якщо не змінеться ситуація, чи ми вживемо заходів", - цитує мера Мінська газета Наша ніва..
Тако ж він запропонував прийняти таке рішення "на національному рівні".
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