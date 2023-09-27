Мережа АЗС, що належала Медведчуку, перейшла в управління Укрнафти
ПАТ "Укрнафта" та Агентство з розшуку та менеджменту активів підписали договір про управління мережею АЗС Glusco, яка раніше належала куму Путіна Віктору Медведчуку
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Зазначається, що мінімальний гарантований платіж складатиме 5 млн грн. Також компанія переказуватиме до державної скарбниці 85% від чистого прибутку.
"Цим самим АРМА виконала доручення Кабінету міністрів України у найкоротші строки забезпечити підписання договору для забезпечення негайних надходжень до бюджету", - додали у повідомленні.
- Нагадаємо, 11 березня 2021 року СБУ провела понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення компанії.
- СБУ й ДПС звинуватили мережу АЗС у "тіньовій реалізації неякісних нафтопродуктів". За інформацією слідства, приблизна сума ухилення від податків становить 240 млн грн. У Glusco спростували звинувачення, але повноцінна робота мережі була заблокована.
- У липні 2021 року мережа АЗС Glusco відновила роботу, продовживши реалізацію лише зрідженого газу й супутніх товарів у пристанційних магазинах.
- 6 грудні 2021 року мережу АЗК Glusco придбав грецький підприємець Дімітріос Аніфантакіс.
- На початку серпня АРМА повідомило про розірвання договорів з компанією "Нафтогаз Ойл Трейдинг" про управління заарештованою мережею АЗС Glusco, яку повʼязують з Віктором Медведчуком, через неналежне управління активами. Автозаправки працювали під брендом U.GO. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" вважає це рішення неправомірним.
- В липні 2023 року Комісія з контролю за ефективністю з управління активами АРМА розпочала перевірку ефективності управління мережею.
- Кабінет міністрів 12 вересня призначив Укрнафту управителем активів компанії Glusco, серед яких понад 200 автозаправок.
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