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Головна Економіка Мережа АЗС, що належала Медведчуку, перейшла в управління Укрнафти

Мережа АЗС, що належала Медведчуку, перейшла в управління Укрнафти

27 вересня, 2023 середа
17:34
Економіка АЗК Glusco

ПАТ "Укрнафта" та Агентство з розшуку та менеджменту активів підписали договір про управління мережею АЗС Glusco, яка раніше належала куму Путіна Віктору Медведчуку

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що мінімальний гарантований платіж складатиме 5 млн грн. Також компанія переказуватиме до державної скарбниці 85% від чистого прибутку.

"Цим самим АРМА виконала доручення Кабінету міністрів України у найкоротші строки забезпечити підписання договору для забезпечення негайних надходжень до бюджету", - додали у повідомленні.

  • Нагадаємо, 11 березня 2021 року СБУ провела понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення компанії. 
  • СБУ й ДПС звинуватили мережу АЗС у "тіньовій реалізації неякісних нафтопродуктів". За інформацією слідства, приблизна сума ухилення від податків становить 240 млн грн. У Glusco спростували звинувачення, але повноцінна робота мережі була заблокована.
  • У липні 2021 року мережа АЗС Glusco відновила роботу, продовживши реалізацію лише зрідженого газу й супутніх товарів у пристанційних магазинах.
  • 6 грудні 2021 року мережу АЗК Glusco придбав грецький підприємець Дімітріос Аніфантакіс.
  • На початку серпня АРМА повідомило про розірвання договорів з компанією "Нафтогаз Ойл Трейдинг" про управління заарештованою мережею АЗС Glusco, яку повʼязують з Віктором Медведчуком, через неналежне управління активами. Автозаправки працювали під брендом U.GO. "Нафтогаз Ойл Трейдинг" вважає це рішення неправомірним.
  • В липні 2023 року Комісія з контролю за ефективністю з управління активами АРМА розпочала перевірку ефективності управління мережею.
  • Кабінет міністрів 12 вересня призначив Укрнафту управителем активів компанії Glusco, серед яких понад 200 автозаправок.

Україна
Віктор Медведчук
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