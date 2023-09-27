Мережа АЗС, що належала Медведчуку, перейшла в управління Укрнафти

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Зазначається, що мінімальний гарантований платіж складатиме 5 млн грн. Також компанія переказуватиме до державної скарбниці 85% від чистого прибутку.

"Цим самим АРМА виконала доручення Кабінету міністрів України у найкоротші строки забезпечити підписання договору для забезпечення негайних надходжень до бюджету", - додали у повідомленні.