Мерія Миколаєва оголосила тендер на ₴25 млн для озеленення районів, які регулярно обстрілюють росіяни, - депутатка облради Москаленко
Депутатка Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко розповіла, що мерія Миколаєва оголосила тендер на 25 мільйонів гривень для озеленення тих районів міста, які росіяни регулярно обстрілюють
Депутатка поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"У Миколаєві відбуваються дивні речі. Мерія міста оголосила тендер на 25 мільйонів гривень для озеленення тих районів Миколаєва, які перебувають під постійними обстрілами з боку російських окупантів", - зазначила Москаленко.
Депутатка додала, що поки нам допомагають іноземці боротися з наслідками війни, ми витрачаємо свої податки на озеленення.
"На 25 млн грн оголошено тендер щодо озеленення районів Миколаєва, які буквально позавчора обстрілювали з артилерії росіяни. Це не може не обурювати. На мою думку, Миколаїв сьогодні таких витрат не може собі дозволити. Ці кошти треба відправити на гуманітарну допомогу людям та на потреби військових. Тобто виходить, що нам допомагають іноземці, а ми свої податки витрачаємо на озеленення", - зауважила Вікторія Москаленко.
- 13 серпня росіяни обстріляли Миколаїв та населені пункти області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.02
Купівля 39.02Продаж 39.84
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе