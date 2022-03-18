Мерія Праги хоче віддати українським біженцям частину посольства РФ
У мерії Праги внесли пропозицію використати частину порожніх будівель у комплексі посольства РФ для потреб українських біженців
Про це повідомляє ct24.ceskatelevize.cz.
За інформацією джерела, українські біженці можуть отримати у своє розпорядження будівлю школи в посольстві РФ. В ній не ведуться заняття після того, як більшість дипломатів Росії були вислані через "справу Врбетице" (прим. - вибухи на складах боєприпасів, які влаштували російські спецслужби).
"Я надіслав листа російському послу і закликав відкрити доступ до будівлі українським дітям", - заявив староста району Праги-6 Онджей Коларж.
Також у мерії пропонують передати під розміщення біженців низку інших споруд. Мова йде про торгпредство, церкву на території посольства тощо.
- 17 березня стало відомо, що українці, які прибули до Польщі через повномасштабного вторгнення, забезпечуються безкоштовною медичною допомогою.
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