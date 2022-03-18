Мерія Праги хоче віддати українським біженцям частину посольства РФ

Про це повідомляє ct24.ceskatelevize.cz.



За інформацією джерела, українські біженці можуть отримати у своє розпорядження будівлю школи в посольстві РФ. В ній не ведуться заняття після того, як більшість дипломатів Росії були вислані через "справу Врбетице" (прим. - вибухи на складах боєприпасів, які влаштували російські спецслужби).



"Я надіслав листа російському послу і закликав відкрити доступ до будівлі українським дітям", - заявив староста району Праги-6 Онджей Коларж.



Також у мерії пропонують передати під розміщення біженців низку інших споруд. Мова йде про торгпредство, церкву на території посольства тощо.

17 березня стало відомо, що українці, які прибули до Польщі через повномасштабного вторгнення, забезпечуються безкоштовною медичною допомогою.

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