Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна біженці з України Мерія Праги хоче віддати українським біженцям частину посольства РФ

Мерія Праги хоче віддати українським біженцям частину посольства РФ

18 березня, 2022 п'ятниця
05:55
біженці з України біженці Львів

У мерії Праги внесли пропозицію використати частину порожніх будівель у комплексі посольства РФ для потреб українських біженців

Про це повідомляє ct24.ceskatelevize.cz.

За інформацією джерела, українські біженці можуть отримати у своє розпорядження будівлю школи в посольстві РФ. В ній не ведуться заняття після того, як більшість дипломатів Росії були вислані через "справу Врбетице" (прим. - вибухи на складах боєприпасів, які влаштували російські спецслужби). 

"Я надіслав листа російському послу і закликав відкрити доступ до будівлі українським дітям", - заявив староста району Праги-6 Онджей Коларж.

Також у мерії пропонують передати під розміщення біженців низку інших споруд. Мова йде про торгпредство, церкву на території посольства тощо.

  • 17 березня стало відомо, що українці, які прибули до Польщі через повномасштабного вторгнення, забезпечуються безкоштовною медичною допомогою.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Чехія
Прага
біженці
війна з Росією
Посольство Росії
посольство РФ
Читайте також:
військовий корабель РФ
17 березня, 2022 четвер
Росіяни завдали ракетного удару по трьох кораблях у Чорному морі
Михайло Подоляк
17 березня, 2022 четвер
Умови мирної угоди між Україною та РФ можуть підготувати протягом півтора тижня, - Подоляк
Сі Дзіньпін і Путін
17 березня, 2022 четвер
Китай тихо ускладнює життя Росії, - CNN
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.05
  • EUR
    Купівля 32.44
    Продаж 33.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
18 березня
06:19
Андрій Ярмоленко
Ліга Європи: список всіх команд, які зіграють у чвертьфіналі. За кого вболівати українцям
05:05
Москва. Кремль
У Москві поліція розпочала масову перевірку всіх українців, - ОВД-Інфо
04:30
Футбольні топ-клуби "Мілан", ПСЖ і "Реал" розірвали спонсорський контракт з російським БК "Фонбет"
04:13
Укрзалізниця
Укрзалізниця оголосила розклад додаткових потягів на 18 березня
03:58
Віталій Кім
Нас все більше, а їх усе менше. Запускаємо бізнес, готуємось до посівної, - Кім висловився про ситуацію на Миколаївщині
03:28
На Сумщині російські військові почали ходити по дворах і забирати в людей телефони та зброю. Вбили двох цивільних
03:02
Burger King
У Burger King пояснили, чому вони не можуть вийти з російського ринку
02:34
ЗСУ
Логістичні проблеми та українські контратаки стають на перешкоді розвитку російського вторгнення, - Міноборони Британії
02:21
бензин
Відсьогодні знизяться ціни на пальне в Україні
02:09
Netflix
"Культурна залізна завіса", - Ткаченко відзначив компанії, які ввели санкції проти РФ
01:49
Українська ППО
Знищили 7 літаків, 1 вертоліт і 3 ракети росіян, - Командування Повітряних Сил ЗСУ про роботу ППО 17 березня
01:26
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко забив гол у другому матчі поспіль і вивів "Вест Гем" у чвертьфінал Ліги Європи
01:14
Нобелівська премія
Зеленського і народ України хочуть висунути на здобуття Нобелівської премії миру
01:08
Оновлено
На Харківщині російські окупанти цинічно вбили українських прикордонників: Інформація спростована. Сторінку голови ДПСУ взламали
01:00
ППО збили
Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему ППО вздовж Чорноморського узбережжя, - Генштаб
00:58
Хочемо, щоби ви любили своїх дітей більше, аніж боїтесь своєї влади, - Зеленський до матерів російських солдат
00:45
Зеленський
Будь-який бізнес може отримати кредит під ставку 0% на період воєнного часу, - Зеленський
00:27
аерофлот
У Росії дозволили місцевій компанії без погодження з виробниками ремонтувати Boeing та Airbus
00:00
Дефолт Росії
Росія наразі уникла дефолту. Американський банк отримав виплату за російськими бондами у доларах, - Reuters
2022, четвер
17 березня
23:58
Кулеба
Україна закликала країни внести РФ у чорний список FATF
23:26
Ірина Верещук
В Україні створили Національне інформбюро, яке збиратиме дані про військових ЗСУ та окупантів
23:12
ОГПУ
ОГПУ повідомив про підозру сімом ректорам вишів РФ за заклик до порушення територіальної цілісності України
23:05
Урядовий літак Росії
Відразу 7 літаків Путіна 17 березня вилітали на схід Росії й повернулись у Москву, - ВВС
22:59
Маріо Драгі
Путін не хоче миру, значить будуть нові санкції, - прем'єр-міністр Італії
22:35
Ентоні Блінкен
Байден дасть зрозуміти Сі Цзіньпіну, що Китай нестиме відповідальність за підтримку агресії Росії - Блінкен
22:32
Андрій Мельник
Путін – лише верхівка айсберга. Росіяни воюють та голосують за нього, - посол України у Німеччині відповів канцлеру Шольцу
22:17
Ірина Верещук
За день 17 березня із 9 гумкоридорів спрацювало 8, – Верещук
22:10
Елізабет Воррен
США готують криптовалютний удар по Росії, - сенаторка
21:51
PayPal
PayPal почав роботу в Україні, - Федоров
21:40
Михайло Федоров
YouTeam, Square Enix і Corel: Федоров назвав компанії, які приєднались до цифрової блокади Росії та Білорусі
21:29
Віктор Ляшко
Для біженців з України медична допомога в Польщі безкоштовна, - Ляшко
21:22
Ексклюзив
Німеччина вперто не хоче визнати, що українці є жертвами, а не росіяни, - Шлінчак
21:10
Ексклюзив
Петро Кузик
Столиця укріплена дуже добре, – боєць ТрО Києва Петро Кузик
21:08
Росія
71% росіян відчувають гордість через війну з Україною, - опитування незалежних соціологів
21:05
Xerox
Xerox призупинив поставки свого обладнання в РФ
21:03
окупанти
Створив Telegram-канал та надавав росіянам координати ЗСУ: киянина підозрюють у держзраді
21:00
Ексклюзив
Олексій Голобуцький
Європейські політики нам не вірять: чим більше буде кадрів знищення українців, тим радикальніші будуть дії щодо Росії, – Голобуцький
21:00
Білецький: "Захисники Маріуполя – це 300 спартанців! Армія готова деблокувати місто. Чекаємо наказу"
20:56
Ексклюзив
окупанти РФ
Російські солдати мародерять і чинять терор, тому що їм нема чого їсти, – Живицький
20:51
Сі Дзіньпін і Путін
Китай тихо ускладнює життя Росії, - CNN
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV