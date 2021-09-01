Меркель до закінчення своїх повноважень хоче провести "нормандський" саміт, - посол

Про це Радіо НВ розповіла Надзвичайний і Повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

Україна та Франція готові до проведення зустрічі очільників МЗС у "Нормандському форматі"



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"Канцлерка чітко сказала під час пресконференції (за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським 22 серпня, - ред.), що вона до останнього дня намагається організувати зустріч на вищому рівні, адже ми бачимо, що коли четверо сидять, тиск на Путіна більший і тоді, можливо, є результат. Меркель хоче організувати зустріч до кінця її каденції", - зазначила вона.Фельдгузен заявила, що звільнення політв'язнів цілком залежить від Путіна.