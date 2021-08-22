Меркель не відповіла на запитання про "Кримську платформу" та про те, чому вона не тисне на Путіна щодо припинення війни
Під час спільного брифінгу президента України Володимира Зеленського й канцлерки ФРН Ангели Меркель кореспондент УНІАН запитав очільницю німецького уряду з приводу її особистої участі в зустрічі "Кримської платформи" та тиску на Росію і Путіна
Про це передає Еспресо.TV.
"Чому Німеччина не чинить достатній тиск на Росію, щоби Путін погодився сісти за стіл переговорів, в т.ч. на рівні лідерів Нормандського формату? А також питання особисто до вас: чому ви не бажаєте взяти участь у саміті "Кримської платформи"? Чи це не є свідченням того, що ви хочете догодити чимось Росії?", - звернувся до неї журналіст.
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Натомість Меркель стала пояснювати, чому на "Кримській платформі" буде міністр енергетики Німеччини, а не голова зовнішньополітичного відомства країни. Останній, за її словами, зараз зайнятий ситуацією в Афганістані.
До другої частини запитання справа не дійшла, оскільки на той момент брифінг для представників ЗМІ було завершено.
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- Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня Меркель прибула до Києва на перемовини з президентом Зеленським.
- Перед цим вона зустрічалася у Москві з Путіним.
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