Меркель не відповіла на запитання про "Кримську платформу" та про те, чому вона не тисне на Путіна щодо припинення війни

Про це передає Еспресо.TV.



"Чому Німеччина не чинить достатній тиск на Росію, щоби Путін погодився сісти за стіл переговорів, в т.ч. на рівні лідерів Нормандського формату? А також питання особисто до вас: чому ви не бажаєте взяти участь у саміті "Кримської платформи"? Чи це не є свідченням того, що ви хочете догодити чимось Росії?", - звернувся до неї журналіст.



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Натомість Меркель стала пояснювати, чому на "Кримській платформі" буде міністр енергетики Німеччини, а не голова зовнішньополітичного відомства країни. Останній, за її словами, зараз зайнятий ситуацією в Афганістані.



До другої частини запитання справа не дійшла, оскільки на той момент брифінг для представників ЗМІ було завершено.



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Нагадаємо, сьогодні, 22 серпня Меркель прибула до Києва на перемовини з президентом Зеленським.

Перед цим вона зустрічалася у Москві з Путіним.





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