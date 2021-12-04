Меркель оприлюднила останнє відеозвернення у якості канцлера ФРН

Про це повідомляє DW.

Востаннє виступаючи у своєму щотижневому подкасті у якості канцлера, Ангела Меркель подякувала всім, хто у скрутні часи пандемії виявляв розсудливість та дотримується протиепідемічних правил.

"У розпалі четвертої хвилі пандемії ми опинилися у дуже серйозній ситуації, у деяких частинах нашої країни її можна назвати не інакше як драматичною. Неважливо, чи це перша вакцинація або повторна. Допомагає кожне щеплення. Максимально можливий рівень вакцинації допоможе нам усім як країні подолати пандемію", - сказала Меркель.

Вона додала, що лікування тяжкохворих пацієнтів доводиться переносити через переповнені відділення інтенсивної терапії і про "жахливо велику кількість людей, яким вірус коштував життя".

За власними підрахунками Ангели Меркель, з червня 2006 року вона понад 600 разів зверталася до народу Німеччини у своєму відеопідкасті.

У середу, 8 грудня, Бундестаг має обрати Олафа Шольца її наступником на посаді німецького канцлера.