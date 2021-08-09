Меркель планує візит до України на 22 серпня

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров у Facebook.



"Пані Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання, - написав він.



Україна в ці дні святкуватиме 30-ту річницю Незалежності, 23 серпня відбудеться саміт "Кримської платформи" - міжнародної ініціативи з деокупації півострову та саміт перших леді та джентльменів.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство. Це сталось під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським 12 липня.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель "здала інтереси України на користь РФ"

США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2"