Меркель планує візит до України на 22 серпня
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель планує відвідати Україну 22 серпня
Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров у Facebook.
"Пані Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня. Теми переговорів: безпека, двосторонні відносини та інші актуальні питання, - написав він.
Україна в ці дні святкуватиме 30-ту річницю Незалежності, 23 серпня відбудеться саміт "Кримської платформи" - міжнародної ініціативи з деокупації півострову та саміт перших леді та джентльменів.
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