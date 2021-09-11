Меркель та Моравецький зробили заяви про "Північний потік-2" після зустрічі у Варшаві

Про це вона сказала 11 вересня, за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, повідомляє DW.

За її словами, транспортування російського газу українською територією має продовжитися після 2024 року, коли закінчиться термін дії угоди між двома державами про транзит.

"Я чітко дала зрозуміти, що нам важливо, щоб Україна залишалася транзитною країною для російського газу", - сказала Меркель на спільній пресконференції з польським прем'єром.

Водночас Матеуш Моравецький наголосив, що збереження за Україною та Польщею статусу транзитерів російського газу до ЄС, попри введення в експлуатацію "Північного потоку-2", знизить ймовірність шантажу з боку Росії.

"Гарантії транзиту газу через територію України, Польщі в Західну Європу є тим елементом, що зменшує можливість шантажу з боку Росії, шантажу цінами, але, що значно важливіше, політичного шантажу", - сказав Моравецький.