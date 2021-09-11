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Питання "Північного потоку-2" треба розглядати у Нормандському форматі, - Офіс президента

11 вересня, 2021 субота
11:31
Світ

Питання "Північного потоку-2" і транзиту російського газу через українську територію має бути винесене на розгляд Нормандського формату, оскільки належить до сфери безпеки України

Такої точки зору дотримується керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Еспресо.TV.

"Ми розглядаємо питання "Північного потоку" виключно як питання загальної безпеки України. І тому ми вже кілька разів, я говорю про це з колегами під час відеоконференцій Нормандського формату, ми вважаємо абсолютно логічним додати до важливих питань припинення вогню, загальне врегулювання конфлікту, до Нормандського формату розгляд і цих питань", - сказав Єрмак на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу, 11 вересня 2021 року.

Він наголосив, що збереження транзиту газу з РФ через Україну є запобіжником, який стримує можливу масштабну агресію з боку Росії.

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"Я вважаю, продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, зокрема масштабної агресії Російської Федерації проти України. А про її ризики (про ризики агресії - ред.) і ймовірності вчора говорив тут президент. Ну і коли біля твоїх кордонів концентрується близько 100 тис. російських військових, я думаю, будь-яка розумна людина такі ризики побачить у цьому", - наводить слова Єрмака агенція Інтерфакс-Україна.

"Тому, повертаючись до загальнополітичного питання "Північного потоку", я вважаю, що є повна можливість і у наших колег підтримати позицію України щодо розгляду цього питання на Нормандському форматі, щодо залучення США до врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі", - додав керівник президентського офісу.


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Північний потік 2
Офіс президента України
Нормандський формат
Андрій Єрмак
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