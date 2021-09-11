Такої точки зору дотримується керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, інформує Еспресо.TV.



"Ми розглядаємо питання "Північного потоку" виключно як питання загальної безпеки України. І тому ми вже кілька разів, я говорю про це з колегами під час відеоконференцій Нормандського формату, ми вважаємо абсолютно логічним додати до важливих питань припинення вогню, загальне врегулювання конфлікту, до Нормандського формату розгляд і цих питань", - сказав Єрмак на конференції YES Brainstorming в Києві в суботу, 11 вересня 2021 року.



Він наголосив, що збереження транзиту газу з РФ через Україну є запобіжником, який стримує можливу масштабну агресію з боку Росії.



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"Я вважаю, продовження транзиту газу є дуже серйозним запобіжником, зокрема масштабної агресії Російської Федерації проти України. А про її ризики (про ризики агресії - ред.) і ймовірності вчора говорив тут президент. Ну і коли біля твоїх кордонів концентрується близько 100 тис. російських військових, я думаю, будь-яка розумна людина такі ризики побачить у цьому", - наводить слова Єрмака агенція Інтерфакс-Україна.



"Тому, повертаючись до загальнополітичного питання "Північного потоку", я вважаю, що є повна можливість і у наших колег підтримати позицію України щодо розгляду цього питання на Нормандському форматі, щодо залучення США до врегулювання конфлікту і припинення війни на Донбасі", - додав керівник президентського офісу.





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