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Зеленський заперечив Меркель: "Я б не змішував два питання - щодо "Північного потоку 2" і щодо виробництва водню"

22 серпня, 2021 неділя
19:00
Економіка

Після того, як на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським канцлерка Німеччини Ангела Меркель озвучила низку тез, які, вочевидь, мали пом'якшити занепокоєння офіційного Києва щодо початку роботи газогону "Північний потік 2", взяв слово Зеленський

Про це розповідає Еспресо.TV.

"Я б не змішував два питання - щодо "Північного потоку 2" і щодо виробництва водню. Щодо виробництва водню ("зеленого" водню, про який перед цим вела мову Меркель, - ред.), ми в цьому питанні достатньо конкретні. Я знаю, що пан Вітренко, керівник НАК "Нафтогаз",вже мав зустрічі і розмовляв з німецькими партнерами. Деякі деталі я знаю. Але це, знаєте, це про перспективу. А "Північний потік" - це не про перспективу, це, знову хочу сказати, така небезпечна річ сьогодні", - виклав українську позицію президент Володимир Зеленський.

"Ще раз: заміна газо-транспортної системи на "зелену" інфраструктуру, це точно буде довше, ніж до 2024 року", - додав він.

2021 року, нагадаємо, спливає термін дії українсько-російського договору про транзит Україною газу для європейських споживачів.

Читайте також"Менше буде споживання газу". Як Меркель намагалася заспокоїти Зеленського щодо "Північного потоку 2"

"Тому я вважаю, що це різні речі", - наголосив глава української держави.

Натомість "Північний потік 2" він вважає таким, що несе "великі ризики для України".

Сторони погодилися, що вирішення питання "Північного потоку 2" слід продовжити вже на рівні ЄС.

Україна ініціює проведення консультацій з Європейською комісією та урядом Німеччини щодо напрацювання механізму, який гарантуватиме енергетичну безпеку Української держави.
 

Дивіться з 26:43



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газ
Ангела Меркель
Володимир Зеленський
Північний потік 2
водень
зелена енергетика
зелена енергія
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