"Менше буде споживання газу". Як Меркель намагалася заспокоїти Зеленського щодо "Північного потоку 2"
На спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським канцлерка Німеччини Ангела Меркель озвучила низку тез, які, вочевидь, мали пом'якшити занепокоєння офіційного Києва щодо початку роботи газогону "Північний потік 2"
Насамперед вона заявила, що Німеччина хоче якомога швидше продовжити договір про транзит російського газу через Україну, передає Еспресо.TV.
"Дуже важлива наша співпраця в галузі енергетики. Вона вже існує, але буде продовжена, і через те, що буде подальший трафік через газопровідну систему України з Росії до Європи. Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якомога швидше продовжити договір, який діє до 2024 року. Ми про це говоритимемо і в Європі, і з компаніями, які тут пов'язані з цим", - підкреслила Меркель.
Також вона категорична проти того, аби "Північній потік 2" використовувався РФ як зброя, і якщо таке дійсно матиме місце, то на Росію слід накладати санкції.
Разом з тим, Ангела Меркель не погодилася з визначенням "Північного потоку" як суто німецько-російського спільного проєкту. Як з точки зору економіки, так і з точки зору правового регулювання.
"Там є фірми з Німеччини, Нідерландів, Франції. І тому це європейсько-російський проект, він підлягає європейському праву, він підлягає праву третього енергетичного пакета, тому в регулюванні ми не зовсім вільні, але маємо посилатися саме на це, тому ми не вели цих переговорів із німецької сторони, але з європейської сторони ми таке підтримували. Переговори тоді вів комісар Марош Шефчович", - додала вона.
Ближче ж до середини ХХІ століття, як вважає Меркель, споживання газу і в Німеччині, і в Україні зменшиться, то ж загроза від такого чинника, як "Північний потік", на її думку, буде меншою.
"Ми після 2024 року експортуватимемо газ із Росії до Європи, і тут важливо, щоб Україна залишилася транзитною країною, і важливо, щоб цей договір був продовжений, і потім уже крок за кроком - це дуже важливо для РФ - і Україна має розвиватися в бік кліматичного нейтралітету. Німеччина має досягти цього до 2045 року. І саме тому менше буде споживання газу, і тоді газ не буде йти ні "Північним потоком", ні газотранспортною системою України, і тоді й Україна має бути готовою до того, що можна тоді зробити", - додала очільниця уряду ФРН. .
Відповідно, вона пообіцяла Україні допомогу з розвитком відновлюваної, "зеленої" енергетики
"Через ті поновлювані джерела енергетики, які можуть бути розширені в Україні, тут є можливість допомогти, щоб за допомогою гідролізу, за допомогою "зеленої" енергії з поновлюваних джерел енергії можна було виробляти і "зелений" водень і ним скористатися", - підсумувала Ангела Меркель.
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