Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка "Менше буде споживання газу". Як Меркель намагалася заспокоїти Зеленського щодо "Північного потоку 2"

"Менше буде споживання газу". Як Меркель намагалася заспокоїти Зеленського щодо "Північного потоку 2"

22 серпня, 2021 неділя
18:30
Економіка

На спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським канцлерка Німеччини Ангела Меркель озвучила низку тез, які, вочевидь, мали пом'якшити занепокоєння офіційного Києва щодо початку роботи газогону "Північний потік 2"

Насамперед вона заявила, що Німеччина хоче якомога швидше  продовжити договір про транзит російського газу через Україну, передає Еспресо.TV.

"Дуже важлива наша співпраця в галузі енергетики. Вона вже існує, але буде продовжена, і через те, що буде подальший трафік через газопровідну систему України з Росії до Європи. Я з російським президентом про це говорила, що ми хочемо якомога швидше продовжити договір, який діє до 2024 року. Ми про це говоритимемо і в Європі, і з компаніями, які тут пов'язані з цим", - підкреслила Меркель.

Також вона категорична проти того, аби "Північній потік 2" використовувався РФ як зброя, і якщо таке дійсно матиме місце, то на Росію слід накладати санкції.

Разом з тим, Ангела Меркель не погодилася з визначенням "Північного потоку" як суто німецько-російського спільного проєкту. Як з точки зору економіки, так і з точки зору правового регулювання.

"Там є фірми з Німеччини, Нідерландів, Франції. І тому це європейсько-російський проект, він підлягає європейському праву, він підлягає праву третього енергетичного пакета, тому в регулюванні ми не зовсім вільні, але маємо посилатися саме на це, тому ми не вели цих переговорів із німецької сторони, але з європейської сторони ми таке підтримували. Переговори тоді вів комісар Марош Шефчович", - додала вона.

Ближче ж до середини ХХІ століття, як вважає Меркель, споживання газу і в Німеччині, і в Україні зменшиться, то ж загроза від такого чинника, як "Північний потік", на її думку, буде меншою.

"Ми після 2024 року експортуватимемо газ із Росії до Європи, і тут важливо, щоб Україна залишилася транзитною країною, і важливо, щоб цей договір був продовжений, і потім уже крок за кроком - це дуже важливо для РФ - і Україна має розвиватися в бік кліматичного нейтралітету. Німеччина має досягти цього до 2045 року. І саме тому менше буде споживання газу, і тоді газ не буде йти ні "Північним потоком", ні газотранспортною системою України, і тоді й Україна має бути готовою до того, що можна тоді зробити", - додала очільниця уряду ФРН. .

Відповідно, вона пообіцяла Україні допомогу з розвитком відновлюваної, "зеленої" енергетики

"Через ті поновлювані джерела енергетики, які можуть бути розширені в Україні, тут є можливість допомогти, щоб за допомогою гідролізу, за допомогою "зеленої" енергії з поновлюваних джерел енергії можна було виробляти і "зелений" водень і ним скористатися", - підсумувала Ангела Меркель.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
газ
Ангела Меркель
Володимир Зеленський
ГТС
транзит газу
Північний потік 2
Північний потік
зелена енергія
Читайте також:
21 серпня, 2021 субота
Для порятунку українців від "Талібану" бійці ГУР провели цілу спецоперацію
21 серпня, 2021 субота
Зеленський прагне репресувати ту частину суспільства, яка заважатиме йому підписувати формулу Штайнмаєра, - Білецький
21 серпня, 2021 субота
"Це абсурд". В Білорусі протягом місяця картопля подорожчала на 188%
Київ
+24
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 30.94
    Продаж 31.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
22 серпня
20:30
Предстоятель УГКЦ Святослав пояснив, що слід усвідомлювати українцям на 30-ту річницю Незалежності
20:21
"Арсенал" - "Челсі"
"Арсенал" програв "Челсі" та опустився на останнє місце АПЛ
20:00
Вдома у жительки Запоріжжя їжаки ласують кавунами. Є відео
19:54
Лука Вальдшмідт
"Бенфіка" позбулась конкурента українця Яремчука
19:40
Україна і Грузія взаємно визнали COVID-сертифікати вакцинованих
19:28
Жерсон Родрігес
Один з кращих гравців "Динамо" погодився перейти у чемпіонат Італії
19:00
Зеленський заперечив Меркель: "Я б не змішував два питання - щодо "Північного потоку 2" і щодо виробництва водню"
18:57
"Маріуполь" - "Зоря"
"Зоря" у нереальному матчі переграла "Маріуполь" в УПЛ
18:27
ООС
Від ворожих обстрілів на Донбасі загинув український захисник
18:00
"Дякую, Росіє! Дякую, Одесо!" Режисер Террі Ґілліам осоромився на кінофестивалі
17:40
У Кам'янському підлітки осквернили кладовище домашніх тварин
17:14
В окупованій частині Луганщини збільшують вивчення мови та історії Росії
16:50
Австрія забезпечить Україну півмільйоном вакцин
16:29
Туреччину на "Кримській платформі" представлятиме очільник МЗС Чавушоглу
16:13
В дитсадку на Чернігівщині отруїлися діти
15:54
Віч-на-віч Зеленський та Меркель обговорили чотири великі теми
15:21
Білоруси скаржаться на проблеми з банківськими картками й банкоматами, - ЗМІ
15:00
Нардепи Льовочкіни теж потрапили під російські санкції
14:46
найдовший прапор
На кордоні Тернопільщини та Хмельниччини розгорнули найдовший прапор України
14:45
Меркель не відповіла на запитання про "Кримську платформу" та про те, чому вона не тисне на Путіна щодо припинення війни
14:36
Спільний брифінг Зеленського й Меркель. НАЖИВО
14:20
ЗСУ потрібно готуватися до наступальних дій, - головнокомандувач Залужний
14:00
Ексклюзив
Зеленський повинен "послати" Меркель і домовитися з Байденом, - Піонтковський
13:30
У Харкові розводитимуть орангутангів
13:10
В МЗС не виключають, що Лукашенко може напасти на Україну
12:53
США можуть розмістити в Україні військову базу, - Курт Волкер
12:41
Тарас Козак
Підсанкційний соратник Медведчука ексльвів'янин Тарас Козак з Білорусі декларує нові видатки
12:34
Віддалені села Миколаївщини проти закриття постійних пошт
12:14
Кличко каже, що його не пустили зустрічати Меркель у "Борисполі"
11:55
Пандемія COVID-19: за добу 1 003 випадків, померло 23. Житомирщина вийшла у лідери заражень
11:26
Оксана Баюл відмовилася від громадянства України
11:05
Інтерв’ю
Олена Старікова
"Найщасливіші емоції були на третьому заїзді. Розуміла: вже маю медаль", – Олена Старікова
11:00
Керівництво білоруської інформагенції БелаПАН тримають за ґратами
10:43
Зустріч Зеленського з Меркель розпочнеться о 14:00
10:16
Після поранення 21-річного сержанта ЦАГАЛу авіацією Ізраїля знищено 4 склади бойовиків ХАМАСу в Газі
09:50
УПЦ МП не представляє увесь український народ, - речник патріарха Варфоломія
09:46
офшори
Як офшори перестали бути популярними
09:24
Вселенський патріарх Варфоломій проводить літургію у Святій Софії. НАЖИВО
09:00
У Дніпрі сьогодні прощатимуться з ветераном АТО Ігорем Чернишем
08:43
83 людини в безпеці. Борт з Афганістану прибув до України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV