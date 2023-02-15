"Мертве місто": радник мера Андрющенко показав, який вигляд має Маріуполь ввечері
На вечірніх кадрах з Маріуполя помітно, що у місті проживає набагато менше людей, аніж говорять окупанти
Відео у телеграмі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Мертве місто Маріуполь. До нескінченності можна розповідати про “230 тис. людей в Маріуполі зараз”, “маріупольці повертаються”. Потім наступає вечір, темрява. Вмикається світло і дуже легко можна побачити, що будинки, які ще існують, заповненні на 10-20%. А квартали, які перетворені зараз на 2,5 млн. тонн будівельного сміття - просто величезні чорні плями Маріуполя", - написав Андрющенко під відео.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.06
-
EUR
Купівля 41.74Продаж 42.56
- Актуальне
- Важливе