"Мертве місто": радник мера Андрющенко показав, який вигляд має Маріуполь ввечері

Відео у телеграмі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Мертве місто Маріуполь. До нескінченності можна розповідати про “230 тис. людей в Маріуполі зараз”, “маріупольці повертаються”. Потім наступає вечір, темрява. Вмикається світло і дуже легко можна побачити, що будинки, які ще існують, заповненні на 10-20%. А квартали, які перетворені зараз на 2,5 млн. тонн будівельного сміття - просто величезні чорні плями Маріуполя", - написав Андрющенко під відео.