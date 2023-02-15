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Головна війна з Росією "Мертве місто": радник мера Андрющенко показав, який вигляд має Маріуполь ввечері

"Мертве місто": радник мера Андрющенко показав, який вигляд має Маріуполь ввечері

15 лютого, 2023 середа
19:36
війна з Росією Маріуполь

На вечірніх кадрах з Маріуполя помітно, що у місті проживає набагато менше людей, аніж говорять окупанти

Відео у телеграмі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Мертве місто Маріуполь. До нескінченності можна розповідати про “230 тис. людей в Маріуполі зараз”, “маріупольці повертаються”. Потім наступає вечір, темрява. Вмикається світло і дуже легко можна побачити, що будинки, які ще існують, заповненні на 10-20%. А квартали, які перетворені зараз на 2,5 млн. тонн будівельного сміття - просто величезні чорні плями Маріуполя", - написав Андрющенко під відео.

Відео
Україна
Росія
Маріуполь
окуповані території
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