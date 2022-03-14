Меру Миколаєва запропонували здати місто, той відповів пропозицією здати техніку

Про це сам Сенкєвич повідомив у Facebook.

"Моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі - здавайте техніку та у вас з‘явиться шанс залишитись живими", - написав Сєнкевич.

Росіяни закликали його "не доводити місто до гуманітарної катастрофи".

У відповідь мер спитав у росіян, чи відоме їм місцеперебування російського корабля. Сєнкевич закликав загарбників здаватися разом з технікою.