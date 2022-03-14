Меру Миколаєва запропонували здати місто, той відповів пропозицією здати техніку
Росіяни запропонували міському голові Миколаєва Олександру Сєнкевичу здати місто
Про це сам Сенкєвич повідомив у Facebook.
"Моральний стан орків на дні. Воюють смс-ками. Але пропозиція в силі - здавайте техніку та у вас з‘явиться шанс залишитись живими", - написав Сєнкевич.Росіяни закликали його "не доводити місто до гуманітарної катастрофи".
У відповідь мер спитав у росіян, чи відоме їм місцеперебування російського корабля. Сєнкевич закликав загарбників здаватися разом з технікою.
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