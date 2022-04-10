Мешканці Ізюму, які залишилися в місті, повністю відрізані та заблоковані,- Петров

Про це він розповів в етері Espreso TV

“Ситуація дуже складна навколо Ізюма. ЗСУ тримають наступ ворога, він намагається просунутися в бік Донбасу. Місто Ізюм має географічне та стратегічне значення, але ЗСУ тримаються та відбивають атаки, відбиваються від можливості просуватися вперед. Що до самого міста, то місто знаходиться в дуже складній ситуації, в першу чергу в гуманітарній. Мешканці, які залишилися в місті, повністю відрізані, заблоковані, туди вже багато днів неможливо надати гуманітарну допомогу і неможливо евакуювати людей, тому що окупанти не пускають в місто”,- зауважив Петров.

Секретар Ізюмської міської ради також додав, що руйнації в Ізюмі жахливі.

“Зараз Ізюм- це жахіття, оскільки повністю зруйнований центр міста, зруйновано багато шкіл, зруйнована лікарня, зруйнований центр первинної санітарної допомоги, автовокзал, зруйновані житлові багатоповерхові будинки, транспортна інфраструктура. Тобто, з початку на місто сипалися авіаційні бомби, потім були обстріли з усіх можливих артилерійських і реактивних систем, руйнації дуже жахливі”,- підсумував Петров.

Нагадаємо: Ворог намагається прорвати оборону підрозділів ЗСУ у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь

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