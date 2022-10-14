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Мешканців Київщини попередили про вибухи: проводяться навчання і розмінування

14 жовтня, 2022 п'ятниця
11:08
Суспільство Український піротехнік

У Вишгородському районі Київської області 14 жовтня проводитимуть навчання для саперів

Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.

"Сьогодні, 14 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів.

Також в області тривають планові роботи з розмінування територій.

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ДСНС
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