Мешканців Київщини попередили про вибухи: проводяться навчання і розмінування
У Вишгородському районі Київської області 14 жовтня проводитимуть навчання для саперів
Про це Київська обласна військова адміністрація повідомляє у Телеграмі.
"Сьогодні, 14 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів.
Також в області тривають планові роботи з розмінування територій.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.49
- Актуальне
- Важливе