Про це повідомляє СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали російського агента в Миколаєві у липні минулого року. Для виконання завдань ФСБ він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти.

"Саме за його наводкою протягом 26 - 30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що отримані файли зловмисник надсилав кадровому співробітнику російської спецслужби через анонімний чат у месенджері. Під час обшуків у зловмисника виявлено вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.

На зв'язок зі зрадником ФСБ вийшло у травні минулого року через один із прокремлівських Телеграм-каналів, де фігурант активно виправдовував збройну агресію РФ у власних коментарях.

Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі по трьох статтях, серед яких - держзрада.