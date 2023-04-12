Мешканця Миколаєва засудили до 15 років за держзраду
Служба безпеки України зібрала докази вини агента ФСБ, який причетний до серії російських повітряних атак на Миколаїв. Завдяки йому окупанти 26-30 червня дійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах
Про це повідомляє СБУ.
Контррозвідники СБУ затримали російського агента в Миколаєві у липні минулого року. Для виконання завдань ФСБ він об’їжджав місто і приховано фотографував українські об’єкти.
"Саме за його наводкою протягом 26 - 30 червня минулого року окупанти здійснили прицільні ракетні удари по десяти міських об’єктах. Серед них – будівлі цивільної інфраструктури", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що отримані файли зловмисник надсилав кадровому співробітнику російської спецслужби через анонімний чат у месенджері. Під час обшуків у зловмисника виявлено вибухівку, незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси.
На зв'язок зі зрадником ФСБ вийшло у травні минулого року через один із прокремлівських Телеграм-каналів, де фігурант активно виправдовував збройну агресію РФ у власних коментарях.
Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі по трьох статтях, серед яких - держзрада.
- За матеріалами Служби безпеки України суд виніс вирок ворожій інформаторці, яка корегувала російські ракетні удари по інфраструктурі Миколаєва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.29
Купівля 37.29Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе