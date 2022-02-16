Мессі отримав принизливу оцінку за матч ПСЖ - "Реал" у Лізі чемпіонів
Аргентинський форвард Ліонель Мессі отримав оцінку у 3,5 балів з 10 за матч проти "Реала" в Лізі чемпіонів
Про це повідомляє Le Parisien.
Французьке видання Le Parisien виставило оцінки гравцям ПСЖ за переможний матч проти "Реала" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (1:0).
Видання оцінювало гру футболістів за 10-бальною шкалою. Найнижчий отримав аргентинець Ліонель Мессі (3,5), який не зумів реалізувати пенальті.
Оцінки футболістам ПСЖ:
Воротар: Джанлуїджі Доннарумма - 5,5.
Захисники: Ашраф Хакімі - 7, Маркіньос - 6,5, Преснель Кімпембе - 6,5, Нуну Мендеш - 7,5.
Півзахисники: Данило Перейра – 5,5, Леандро Паредес – 6, Марко Верратті – 8.
Нападники: Анхель Ді Марія - 4, Ліонель Мессі - 3,5, Кіліан Мбаппе - 8,5.
- 15 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг мадридський "Реал".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.36
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе