Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією видання, Мессі має намір виступати за збірну Аргентини до 2024 року та зіграти за неї на Кубку Америки, який відбудеться в Еквадорі. Також 35-річний форвард не виключає, що вирішить зіграти за національну команду й на чемпіонаті світу - 2026, на якому Аргентина захищатиме титул.

Після перемоги на ЧС-2022 Мессі заявив, що має намір продовжити виступи за збірну Аргентини, однак висловив сумніви, що знову зіграє на чемпіонаті світу.

Загалом нападник провів за Аргентину 172 матчі та забив 98 голів. Разом з нею став чемпіоном світу - 2022 та виграв Кубок Америки - 2021.

14 грудня 2022 року Ліонель Мессі заявив, що фінальний матч проти Франції стане для нього останнім за збірну Аргентини на чемпіонатах світу.

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