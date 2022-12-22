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Головна Спорт Мессі визначився з майбутнім у ПСЖ, - інсайдер Романо

Мессі визначився з майбутнім у ПСЖ, - інсайдер Романо

22 грудня, 2022 четвер
00:49
Спорт Ліонель Мессі, ПСЖ, Ліга чемпіонів

Аргентинський форвард Ліонель Мессі вирішив підписати новий контракт з французьким ПСЖ

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, ПСЖ і Ліонель Мессі досягли усної домовленості, що вони продовжать співпрацю. Рішення щодо тривалості нового контракту та зарплати ще немає.

Контракт аргентинця з ПСЖ чинний до кінця сезону. У ПСЖ сподіваються, що Мессі залишиться у команді принаймні ще на один рік - до червня 2024 року.

Незабаром повинна відбутись зустріч президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфі та його радника Луїша Кампуша, де вони і планують сформувати пропозицію 35-річному Мессі.

Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року з "Барселони" на правах вільного агента. Зараз Transfermarkt оцінює аргентинця у 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв за французький клуб 19 матчів, забив 12 голів та віддав 14 результативних передач. 

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футбол
Франція
Ліонель Мессі
Аргентина
ПСЖ
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