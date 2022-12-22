Мессі визначився з майбутнім у ПСЖ, - інсайдер Романо

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією журналіста, ПСЖ і Ліонель Мессі досягли усної домовленості, що вони продовжать співпрацю. Рішення щодо тривалості нового контракту та зарплати ще немає.

Контракт аргентинця з ПСЖ чинний до кінця сезону. У ПСЖ сподіваються, що Мессі залишиться у команді принаймні ще на один рік - до червня 2024 року.

Незабаром повинна відбутись зустріч президента ПСЖ Нассера Аль-Хелайфі та його радника Луїша Кампуша, де вони і планують сформувати пропозицію 35-річному Мессі.

Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року з "Барселони" на правах вільного агента. Зараз Transfermarkt оцінює аргентинця у 50 млн євро.

У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв за французький клуб 19 матчів, забив 12 голів та віддав 14 результативних передач.

30 вересня повідомлялося, що Мессі безплатно покине ПСЖ наступного літа.

18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.

Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb