Мессі запропонували зарплату 400 млн євро у Саудівській Аравії
"Аль-Хілаль" зі Саудівської Аравії готовий платити Ліонелю Мессі 400 млн євро на рік
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією Романо, боси "Аль-Хілаля" готові платити Ліонелю Мессі понад 400 млн євро на рік. Строк можливого контракту не уточнюється.
Проте Лео Мессі не дуже зацікавлений у трансфері за межі Європи. У трансферній сазі також бере участь "Барселона", яка поки слідкує за ситуацією.
Контракт 35-річного Мессі з ПСЖ чинний до кінця сезону. Зараз сторони ведуть перемовини про продовження співпраці, але не виключено, що зірковий форвард все ж змінить команду.
Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року з "Барселони" на правах вільного агента. Зараз Transfermarkt оцінює аргентинця у 45 млн євро.
У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв 35 матчів, забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.
- Торік повідомлялося, що Мессі безплатно покине ПСЖ наступного літа.
- 27 лютого Ліонеля Мессі оголосили найкращим футболістом світу 2022 року.
- 3 березня повідомлялось, що Мессі вирішив не покидати європейський континент.
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