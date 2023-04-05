Мессі запропонували зарплату 400 млн євро у Саудівській Аравії

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією Романо, боси "Аль-Хілаля" готові платити Ліонелю Мессі понад 400 млн євро на рік. Строк можливого контракту не уточнюється.

Проте Лео Мессі не дуже зацікавлений у трансфері за межі Європи. У трансферній сазі також бере участь "Барселона", яка поки слідкує за ситуацією.

Контракт 35-річного Мессі з ПСЖ чинний до кінця сезону. Зараз сторони ведуть перемовини про продовження співпраці, але не виключено, що зірковий форвард все ж змінить команду.

Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ влітку 2021 року з "Барселони" на правах вільного агента. Зараз Transfermarkt оцінює аргентинця у 45 млн євро.

У нинішньому сезоні Ліонель Мессі зіграв 35 матчів, забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.