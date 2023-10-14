Meta відреагувала майже 800 тисяч разів на дописи, пов'язані з ХАМАСом, - Bloomberg
Компанія Meta видалила або позначила як контент тривожного вмісту понад 795 тисяч дописів, які суттєво підтримують дії палестинських бойовиків ХАМАС після вторгнення в Ізраїль
Про це повідомляє Bloomberg.
Meta заявила, що співпрацює з фактчекерами, які розмовляють івритом та арабською, блокує певні хештеги та вживає інших заходів після того, як єврокомісар Тьєррі Бретон попередив головного виконавчого директора Марка Цукерберга та інші соціальні мережі, щодо боротьби з дезінформацією, пов'язаної з ХАМАС.
Стверджується, що після нападу палестинських бойовиків на Ізраїль Meta видалила в сім разів більше контенту за порушення своєї політики на івриті та арабською мовами, ніж за попередні кілька місяців.
Компанія зазначила, що ХАМАС, який США, ЄС і Великобританія визнали терористичною організацією, заборонений на всіх її платформах (Facebook Instagram, Whatsapp) і будь-яка похвала або суттєва підтримка бойовиків буде видалена.
"Групи експертів з усієї нашої компанії цілодобово працювали над моніторингом наших платформ, водночас захищаючи здатність людей використовувати наші програми, щоб пролити світло на важливі події, що відбуваються на місці", - йдеться у заяві Meta.
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- У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови з пропозицією визнати ХАМАС терористичною організацією і засудити її діяльність.
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