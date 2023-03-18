Meta запускає платну підписку для користувачів зі США
Компанія Meta 17 березня запустила в США платну підписку, яка дозволяє користувачам Facebook і Instagram сплачувати за верифікацію акаунтів і синю галочку
Про це інформує Reuters.
Послуга називається Meta Verified. Вона надаватиме користувачам синю галочку після того, як вони підтвердять свої облікові записи за допомогою державного ідентифікатора.
Коштуватиме послуга 11,99 долара на місяць на десктопній версії. Для користувачів з iOS та Android платна підписка обійдеться в 14,99 долара.
Зазначають, що цю послугу Meta тестувала в лютому. У такий спосіб компанія наслідує Snapchat, Telegram і Twitter, які також запустили платні підписки у своїх застосунках. Послуга, пише Reuters, знаменує останню спробу Meta диверсифікувати свої доходи від реклами.
- 12 грудня 2022 року відбувся перезапуск сервісу Twitter Blue, де користувачі можуть отримати галочку верифікації.
- 20 лютого Meta розпочала тестування платного пакета підписки для Facebook та Instagram, у який входить підтвердження облікового запису.
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