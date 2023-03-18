Meta запускає платну підписку для користувачів зі США

Про це інформує Reuters.

Послуга називається Meta Verified. Вона надаватиме користувачам синю галочку після того, як вони підтвердять свої облікові записи за допомогою державного ідентифікатора.

Коштуватиме послуга 11,99 долара на місяць на десктопній версії. Для користувачів з iOS та Android платна підписка обійдеться в 14,99 долара.

Зазначають, що цю послугу Meta тестувала в лютому. У такий спосіб компанія наслідує Snapchat, Telegram і Twitter, які також запустили платні підписки у своїх застосунках. Послуга, пише Reuters, знаменує останню спробу Meta диверсифікувати свої доходи від реклами.