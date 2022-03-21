"Метінвест" зупинив заводи в Маріуполі та Запоріжжі
Підприємства групи "Метінвест" Ріната Ахметова у Маріуполі проходять гарячу консервацію, "Запоріжсталь", "Запоріжкокс", а "Запоріжвогнетрив" - в режимі тимчасової консервації технологічного обладнання. Інші підприємства групи працюють
Про це пише "Економічна правда" з посиланням на дані "Метінвесту".
"У режимі гарячої консервації знаходяться Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, "Запоріжсталь", "Запоріжкокс", а "Запоріжвогнетрив" – в режимі тимчасової консервації технологічного обладнання", – йдеться у повідомленні.
Масований обстріл був на Авдіївському коксохімічному заводі, але підприємство зараз працює у режимі часткової консервації.
Оцінити після обстрілів рівень ушкодженості комбінату "Азовсталь", що розташований у Маріуполі, зараз неможливо.
"ГЗК та інші підприємства групи працюють в штатному режимі, зарплати співробітникам виплачуються повністю. Зокрема, комбінат "Каметсталь" у Кам'янському, "Покровськвугілля" у Покровську та Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК", – зазначається в повідомленні.
- Нагадаємо, з першого дня війни підприємство "Азовсталь" почало розробляти план грамотної закупорки комбінату. Згодом у нього влучило два снаряди.
- Радник міністра МВС заявив, що "Азовсталь" в Маріуполі повністю розбомбили окупанти.
- Про те, що завод "Азовсталь" остаточно зруйнований і не підлягає відновленню, заявляв також заммера Маріуполя Сергій Орлов.
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