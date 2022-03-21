"Метінвест" зупинив заводи в Маріуполі та Запоріжжі

Про це пише "Економічна правда" з посиланням на дані "Метінвесту".

"У режимі гарячої консервації знаходяться Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, "Запоріжсталь", "Запоріжкокс", а "Запоріжвогнетрив" – в режимі тимчасової консервації технологічного обладнання", – йдеться у повідомленні.



Масований обстріл був на Авдіївському коксохімічному заводі, але підприємство зараз працює у режимі часткової консервації.



Оцінити після обстрілів рівень ушкодженості комбінату "Азовсталь", що розташований у Маріуполі, зараз неможливо.



"ГЗК та інші підприємства групи працюють в штатному режимі, зарплати співробітникам виплачуються повністю. Зокрема, комбінат "Каметсталь" у Кам'янському, "Покровськвугілля" у Покровську та Північний, Центральний та Інгулецький ГЗК", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, з першого дня війни підприємство "Азовсталь" почало розробляти план грамотної закупорки комбінату. Згодом у нього влучило два снаряди.

Радник міністра МВС заявив, що "Азовсталь" в Маріуполі повністю розбомбили окупанти.

Про те, що завод "Азовсталь" остаточно зруйнований і не підлягає відновленню, заявляв також заммера Маріуполя Сергій Орлов.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb