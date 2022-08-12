Метою Росії є загарбати Запорізьку АЕС, а не підірвати її, - експерт з атомної енергетики Литвинський

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Загроза підриву Запорізької АЕС не єдина з усіх, що існують. Насправді кінцевою метою російських військ є загарбати ЗАЕС, а не її підрив. Тобто Росія планує приєднати Запорізьку АЕС до енергоспоживання тих територій України, які окупували російські війська. Проте, якщо в них не вийде це зробити, то ядерний шантаж Росії буде тільки посилюватись", - пояснив Литвинський.

Експерт вважає, що росіяни з труднощами, але можуть приєднати ЗАЕС до власної енергосистеми.

"Росія може вдатись до бомбардування Запорізької АЕС, або до артилерійського обстрілу. Така загроза збільшується щодня. Для росіян цілком можливо приєднати ЗАЕС до своєї енергосистеми. Це завдання не з легких, але цілком реальне. І здається вони вже почали над цим працювати", - додав він.

Ввечері 6 серпня, російські терористи знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС, поранено одного працівника.

9 серпня президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі національного телемарафону повідомив, що Росатом передав на окуповану російськими військами Запорізьку АЕС план перепідключення станції до Криму, який реалізують окупанти