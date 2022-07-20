Метрополітен-опера та Польська національна опера організовують Український оркестр свободи

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України

Від 28 липня по 20 серпня відбудеться європейське та американське турне Українського оркестру свободи, який зараз організовують Метрополітен-опера та Польська національна опера. Очолить оркестр канадсько-українська диригентка Кері-Лінн Вілсон.

Турне стартує у Польській національній опері, 28 липня, та включатиме телевізійний виступ на BBC Proms у Лондоні 31 липня. Усі кошти, зібрані від туру, мають піти на підтримку українських артистів.

Подорож оркестрантів організована за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства закордонних справ України та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

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