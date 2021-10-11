Мецгера звільнили з посади глави правління Укрексімбанку

Про це повідомляє пресслужба Укрексімбанку.

Після того, як наглядова рада отримала заяву про звільнення від Мецгера, номінаційний комітет надав негайну рекомендацію припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року.

"Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги", - заявили у банку.

Також на засіданні призначили виконуючого обов'язки голови правління банку.

“У зв’язку зі звільненням голови правління, номінаційний комітет наглядової ради призначив Єрмакова Сергія виконуючим обов’язки голови правління з 12 жовтня на строк до вступу на посаду голови правління особи, яка має бути обрана за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року”, - йдеться у повідомленні.

