Мецгера звільнили з посади глави правління Укрексімбанку
Наглядова рада Укрексімбанку звільнила Євгена Мецгера з посади глави правління банку
Про це повідомляє пресслужба Укрексімбанку.
Після того, як наглядова рада отримала заяву про звільнення від Мецгера, номінаційний комітет надав негайну рекомендацію припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року.
"Розірвання трудового договору відповідно до зазначеної підстави не передбачає виплати вихідної допомоги", - заявили у банку.
Також на засіданні призначили виконуючого обов'язки голови правління банку.
“У зв’язку зі звільненням голови правління, номінаційний комітет наглядової ради призначив Єрмакова Сергія виконуючим обов’язки голови правління з 12 жовтня на строк до вступу на посаду голови правління особи, яка має бути обрана за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року”, - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
- В Офісі президента виступили за відсторонення Євгена Мецгера з поста голови правління "Укрексімбанку".
- Згодом, прокуратура вручила підозру відстороненому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру.
- Також Мецгера через напад на журналістів у власному кабінеті під час інтерв'ю відправили під нічний домашній арешт.
- 11 жовтня Мецгер написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ "Укрексімбанк".
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