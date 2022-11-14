Мейвезер нокаутував блогера у виставковому бою

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Бій між 45-річним ексчемпіоном світу в п'яти вагових категоріях та 25-річним YouTube-блогером, який має 10,7 млн підписників, відбувся у Дубаї (ОАЕ).

Рефері зафіксував перемогу Мейвезера технічним нокаутом у шостому раунді, після того, як американець затис суперника біля канатів та почав завдавати ударів, на які Деджі припинив відповідати.

25 вересня Флойд Мейвезер нокаутував у виставковому поєдинку японського бійця змішаних єдиноборств Мікуру Асакуру.

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