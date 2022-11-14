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Мейвезер нокаутував блогера у виставковому бою

14 листопада, 2022 понедiлок
09:55
Спорт Флойд Мейвезер

Американський боксер Флойд Мейвезер переміг технічним нокаутом британського відеоблогера Деджі Олатундже у виставковому поєдинку

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Бій між 45-річним ексчемпіоном світу в п'яти вагових категоріях та 25-річним YouTube-блогером, який має 10,7 млн підписників, відбувся у Дубаї (ОАЕ).  

Рефері зафіксував перемогу Мейвезера технічним нокаутом у шостому раунді, після того, як американець затис суперника біля канатів та почав завдавати ударів, на які Деджі припинив відповідати. 

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Бокс
Флойд Мейвезер
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