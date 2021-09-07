Ми більше не найкраща команда світу, - зірка збірної Франції висловився після матчу з Україною

Про це повідомляє Marca.



За словами Погба, збірна Франції має змінити свою гру і бути більш агресивною.



"Минуло багато часу відтоді, як я вигравав матч зі збірною Франції. Я сумую за цим, ми всі сумуємо. Ми більше не найкраща команда в світі. Ми повинні все змінити і бути більш агресивними. Ми повинні більше пітніти і вкладати в гру більше бажання, ось і все", - висловився півзахисник Поль Погба.

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