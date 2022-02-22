"Ми будемо йти лише мирним дипломатичним шляхом": Зеленський заявив, що "причин для безсонної ночі немає"
Президент України Володимир Зеленський записав до українців відеозвернення після визнання Росією "ЛНР" та "ДНР" та запевнив, що "зараз немає причин для хаотичних дій"
Про це президент сказав у зверненні, передає Еспресо.TV.
"Ми залишаємось спокійними і впевненими у собі. За це хочу подякувати всім вам, нашим громадянам. Ви вкотре доводите - українці розумна і мудра нація. І попри все зберігає холодну голову, реагує спокійно, по-дорослому. Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає", - заявив президент.
Зеленський наголосив, що Україна однозначно кваліфікує дії останні РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. І відповідальність покладається на політичне керівництво Росії.
Президент додав, що визнання "республік" може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках норманді, і це руйнує усі зусилля дипломатії.
Він додав, що увечері 21 лютого пройшло засідання РНБО. Також Зеленський обговорив ситуацію з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном, президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном та президентом Євроради Шарлем Мішелем. Планується розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
"Сьогодні МЗС України направило державам-членам Радбезу ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Я ініціював скликання Радбезу ООН, спецзасідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації", - заявив Зеленський.
Крім того, було ініційоване екстрене скликання саміту Нормандської четвірки. Зеленський наголосив, що Україна очікує від партнерів чітких і дієвих кроків підтримки.
"Важливо побачити, хто для нас справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами", - наголосив президент і додав, що Україна віддана політико-дипломатичному регулюванню.
Зеленський додав, що кордони України захищені і створена система тероборони. Він наголосив, що відповідно до статті 51 статуту ООН Україна залишає за собою право на колективну самооборону.
"Як тільки ми побачимо зміну ситуації, зростання ризиків - ви будете про це все знати. Зараз немає причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Ми віддані дипломатичному шляху. Ми на своїй землі", - підсумував Зеленський.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- У Раді Федерації РФ заявили, що Росія визнає терористів "Л/ДНР" у кордонах, які "зараз фактично встановлені".
- Путін вніс до Держдуми законопроєкти щодо ратифікації договорів про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між Росією та "Донецькою та Луганською народними республіками".
- Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.
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