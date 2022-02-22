"Ми будемо йти лише мирним дипломатичним шляхом": Зеленський заявив, що "причин для безсонної ночі немає"

Про це президент сказав у зверненні, передає Еспресо.TV.



"Ми залишаємось спокійними і впевненими у собі. За це хочу подякувати всім вам, нашим громадянам. Ви вкотре доводите - українці розумна і мудра нація. І попри все зберігає холодну голову, реагує спокійно, по-дорослому. Ми давно і до всього готові. Але причин для вашої безсонної ночі немає", - заявив президент.



Зеленський наголосив, що Україна однозначно кваліфікує дії останні РФ як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. І відповідальність покладається на політичне керівництво Росії.



Президент додав, що визнання "республік" може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень в рамках норманді, і це руйнує усі зусилля дипломатії.



Він додав, що увечері 21 лютого пройшло засідання РНБО. Також Зеленський обговорив ситуацію з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Емманюелем Макроном, президентом США Джо Байденом, прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном та президентом Євроради Шарлем Мішелем. Планується розмова з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.



"Сьогодні МЗС України направило державам-членам Радбезу ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації. Я ініціював скликання Радбезу ООН, спецзасідання ОБСЄ. Ми наполягаємо на повноцінній роботі СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації", - заявив Зеленський.



Крім того, було ініційоване екстрене скликання саміту Нормандської четвірки. Зеленський наголосив, що Україна очікує від партнерів чітких і дієвих кроків підтримки.



"Важливо побачити, хто для нас справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати РФ словами", - наголосив президент і додав, що Україна віддана політико-дипломатичному регулюванню.



Зеленський додав, що кордони України захищені і створена система тероборони. Він наголосив, що відповідно до статті 51 статуту ООН Україна залишає за собою право на колективну самооборону.



"Як тільки ми побачимо зміну ситуації, зростання ризиків - ви будете про це все знати. Зараз немає причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі. Ми віддані дипломатичному шляху. Ми на своїй землі", - підсумував Зеленський.





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