"Ми частково програємо війну за ідентичність": режисерка Нікітюк прокоментувала популярність серіалу "Слово пацана" серед української молоді
Режисерка Марися Нікітюк вважає, що Україна має більше приділяти уваги й змінювати підхід до створення якісного контенту для суспільства
Таку думку вона висловила в етері Еспресо
"Що стосується популярності російського серіалу "Слово пацана" серед української молоді, то це дійсно війна за ідентичність. І насправді ми цю війну частково програємо. Оскільки стільки коштів, які Росія вкладає у свій контент, кіно та програми, не владає ніхто. Росіяни дуже великі кошти вкладають саме в популяризацію свого контенту. Навіть ті російські режисери. які покинули РФ, продовжують це робити. Водночас українські режисери в Україні знімати не мають змоги. Держава просто цим не займається. Ми не займаємось культурно-інформаційним простором", - пояснила Нікітюк.
Режисерка наголосила, що Україні слід кардинально змінювати політику щодо створення якісного контенту.
"На жаль, сьогодні в Україні підхід до створення контенту більш електоральний. Це стосується фільмів, кіно та розважально-освітніх програм. Нам завжди чомусь треба пропагандувати якусь нісенітницю й знімати це дешево та швидко. Саме тому таке дивитись нормальний підліток не буде й не тільки він. Дуже малий відсоток людей буде взагалі це переглядати. Цю ситуацію треба змінювати", - наголосила вона.
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