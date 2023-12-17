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Головна Культура "Ми частково програємо війну за ідентичність": режисерка Нікітюк прокоментувала популярність серіалу "Слово пацана" серед української молоді
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"Ми частково програємо війну за ідентичність": режисерка Нікітюк прокоментувала популярність серіалу "Слово пацана" серед української молоді

17 грудня, 2023 неділя
17:03
Культура Режисерка Марися Нікітюк та програмний директор кінофестивалю Алекс Малишенко

Режисерка Марися Нікітюк вважає, що Україна має більше приділяти уваги й змінювати підхід до створення якісного контенту для суспільства

Таку думку вона висловила в етері Еспресо

"Що стосується популярності російського серіалу "Слово пацана" серед української молоді, то це дійсно війна за ідентичність. І насправді ми цю війну частково програємо. Оскільки стільки коштів, які Росія вкладає у свій контент, кіно та програми, не владає ніхто. Росіяни дуже великі кошти вкладають саме в популяризацію свого контенту. Навіть ті російські режисери. які покинули РФ, продовжують це робити. Водночас українські режисери в Україні знімати не мають змоги. Держава просто цим не займається. Ми не займаємось культурно-інформаційним простором", - пояснила Нікітюк.

Режисерка наголосила, що Україні слід кардинально змінювати політику щодо створення якісного контенту.

"На жаль, сьогодні в Україні підхід до створення контенту більш електоральний. Це стосується фільмів, кіно та розважально-освітніх програм. Нам завжди чомусь треба пропагандувати якусь нісенітницю й знімати це дешево та швидко. Саме тому таке дивитись нормальний підліток не буде й не тільки він. Дуже малий відсоток людей буде взагалі це переглядати. Цю ситуацію треба змінювати", - наголосила вона.
 

Суспільство
Кіно
Україна
Росія
пропаганда
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