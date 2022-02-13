Ми готові до найгіршого: Кличко закликав світ підтримати Україну
Мер Києва Віталій Кличко закликав світ підтримати Україну на тлі загрози нового російського вторгнення
Про це Кличко заявив у інтерв'ю Welt am Sonntag, повідомляє DW.
Мер Києва закликав світ до солідарності з Україною.
"Ми в Україні готові до найгіршого, зараз світ має надати нам підтримку", - сказав Кличко.
За його словами, президент Росії Володимир Путін прагне світового впливу.
"І Захід повинен знати, що після України на черзі будуть країни Балтії. Ми – лише початок", - сказав Кличко.
Він підкреслив, що напад на Україну матиме серйозні наслідки.
"Якщо Олаф Шольц та інші державні лідери говоритимуть з Путіним, вони повинні ясно дати йому зрозуміти одне: вся наша країна боротиметься проти нападу, і це матиме дуже серйозні наслідки", - наголосив Кличко.
- Нагадаємо, 11 лютого Віталій Кличко повідомив, що об'єкти критичної та соціальної інфраструктури столиці готуються до роботи в умовах військового вторгнення.
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