Ми готові до найгіршого: Кличко закликав світ підтримати Україну

Про це Кличко заявив у інтерв'ю Welt am Sonntag, повідомляє DW.

Мер Києва закликав світ до солідарності з Україною.

"Ми в Україні готові до найгіршого, зараз світ має надати нам підтримку", - сказав Кличко.

За його словами, президент Росії Володимир Путін прагне світового впливу.

"І Захід повинен знати, що після України на черзі будуть країни Балтії. Ми – лише початок", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що напад на Україну матиме серйозні наслідки.

"Якщо Олаф Шольц та інші державні лідери говоритимуть з Путіним, вони повинні ясно дати йому зрозуміти одне: вся наша країна боротиметься проти нападу, і це матиме дуже серйозні наслідки", - наголосив Кличко.