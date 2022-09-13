Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми досить потужну інформаційну кампанію проводимо серед росіян для того, щоб вони були обізнані, як саме їм потрібно поводитися і щоб вони не мали остраху через заклики у соцмережах, щоб влаштувати їм котел. Дуже багато ненависті та жаги помсти у тих, хто дійсно відчував усі "принади" окупації", - заявила вона.

Гуменюк нагадала, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права, зокрема і в поводженні з полоненими.

"Їм нічого не загрожує, вони потрапляють в цивілізовану державу і будуть розцінюватися нами як військовополонені. Відповідно, і утримання буде таке. Наша задача - очистити землю від окупантів. Ми готові росіян як нищити, так і пачками висилати з нашої країни. Головне - зачистити нашу землю", - підсумувала керівниця пресцентру.