English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ми готові росіян як нищити, так і пачками висилати з України після полону, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
Ексклюзив

Ми готові росіян як нищити, так і пачками висилати з України після полону, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк

13 вересня, 2022 вiвторок
08:29
війна з Росією Полонені росіяни

Росіянам у Херсонській області, які здадуться у полон, нічого не загрожує - Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права

Про це в ефірі Еспресо повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми досить потужну інформаційну кампанію проводимо серед росіян для того, щоб вони були обізнані, як саме їм потрібно поводитися і щоб вони не мали остраху через заклики у соцмережах, щоб влаштувати їм котел. Дуже багато ненависті та жаги помсти у тих, хто дійсно відчував усі "принади" окупації", - заявила вона.

Гуменюк нагадала, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права, зокрема і в поводженні з полоненими.

"Їм нічого не загрожує, вони потрапляють в цивілізовану державу і будуть розцінюватися нами як військовополонені. Відповідно, і утримання буде таке. Наша задача - очистити землю від окупантів. Ми готові росіян як нищити, так і пачками висилати з нашої країни. Головне - зачистити нашу землю", - підсумувала керівниця пресцентру.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
полонені
Читайте також:
окупанти рф
12 вересня, 2022 понедiлок
Ворог починає сигналізувати про перемовини: вони готові скласти зброю й поповнити обмінний фонд, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
російські окупанти
11 вересня, 2022 неділя
Окупанти тікають зі Сватового на Луганщині і частково з Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
Володимир Путін
10 вересня, 2022 субота
Путін може легко оголосити про перемогу і піти з території України, - Портников
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.81
    Купівля 39.81
    Продаж 40.73
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.95
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
13 вересня
09:21
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 вересня: євро підскочив у ціні
09:18
Часів Яр, Донеччина
Кількість вбитих цивільних на Донеччині за час повномасштабного вторгнення Росії зросла до 839 людей
09:01
Роберт Левандовські
Ліга чемпіонів: "Баварія" приймає "Барселону", розклад інших матчів та трансляцій вівторка
08:35
Через розгром в Україні РФ знадобляться роки, аби відновити підрозділи, призначені для протидії НАТО, - британська розвідка
08:28
на фото: пошкодження
Росіяни вночі шість разів обстріляли Нікопольщину: пошкоджено будинки, стадіон і газогони
08:25
школа окупант
Військовим РФ, які перебувають на лікуванні, не виплачують грошове забезпечення, - Генштаб ЗСУ
08:17
Ексклюзив
Наслідки російських обстрілів, Луганщина
Ми вже готуємо плани щодо дій після деокупації, - очільник Сєверодонецької РВА
08:00
російські війська окупанти
Генштаб: На звільнених від окупантів територіях щодня фіксують до 200 кривавих воєнних злочинів
07:48
Гра у кальмара
"Гра в Кальмара", "Ейфорія", "Спадкоємці": оголошено володарів премії "Еммі"
07:27
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки противника в районах Зайцевого, Бахмута, Красногорівки й Водяного
07:23
Ентоні Блінкен
Блінкен прокоментував успішний контрнаступ ЗСУ на Харківщині
06:51
Херсонська область
Росіяни залишили передові позиції у Киселівці за 15 км від Херсона, - ISW
06:40
Держдеп США
Держдеп США закликав Вірменію та Азербайджан негайного припинити військові дії
06:08
коронавірус
На Київщині COVID-захворюваність зросла за тиждень на 42% 
05:58
мавпяча віспа
У США зафіксовано першу смерть від мавпячої віспи
05:35
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
Бортпровідник-прибиральник та льотчик-слюсар. У Росії пілотів зобов'яжуть робити техобслуговування літаків
05:17
Google
Google розпочав процедуру банкрутства у Росії
04:52
Василенкове, Артемівка, Харківщина, ЗСУ
Окупанти часто втікають у Росію, а не перегруповуються на Донбас, - Пентагон
04:22
Нікол Пашинян
Пашинян попросив у Путіна допомоги у рамках ОДКБ
03:52
Нові могили окупантів у РФ
В Криму похоронено вже щонайменше 147 російських військових
03:20
Гладков оголосив евакуацію 2 сіл на Бєлгородщині
Губернатор Бєлгородськї області РФ оголосив евакуацію двох сіл на кордоні з Україною
02:54
знищена ворожа техніка
ЗСУ розбили 5 опорних пунктів ворога та знищили близько 60 окупантів, - ОК "Південь"
02:30
Оновлено
Вірмено-азербайджанський кордон
На кордоні між Вірменією та Азербайджаном почались військові дії. Є жертви з обох сторін
02:01
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС та безпечно зупинила реактор, - МАГАТЕ
01:35
Україна через Польщу отримала антидронові системи з Ізраїлю
З Ізраїлю через Польщу. В Україну надійшла система протидії безпілотникам
01:05
Українка звернулась до короля Чарльза ІІ і подякувала за підтримку у війні з Росією
На церемонії похорону Єлизавети ІІ українка звернулась до короля Чарльза ІІІ: подякувала за підтримку у війні з Росією
00:40
Королева Єлизавета ІІ
Названо ймовірну причину смерті королеви Єлизавети II
00:21
Денис Пушилін
Гауляйтер Пушилін пояснив втрату Святогірська участю в боях на боці ЗСУ "польських найманців"
00:06
Газ надійде у Європу
Ізраїль та Азербайджан допоможуть ЄС з постачанням газу
2022, понедiлок
12 вересня
23:51
Дмитро Марченко
Росіянам дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовими, — генерал Марченко про ситуацію на Півдні
23:34
Литва прапор
У Литві хочуть посилити цивільну оборону: збільшать кількість сховищ і передбачать аварію на Білоруській АЕС
23:02
Олександр Шаповал
У бою під Майорськом загинув соліст балету Національної опери Олександр Шаповал
22:59
Зеленський
"Це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну": Зеленський прокоментував удари по енергетичній інфраструктурі
22:43
Тетяна Томіліна
У квартирі херсонської колаборантки-"ректорки" університету пролунав вибух, - ЗМІ
22:26
Інфографіка
без світла
Що робити у випадку знеструмлення, і як підготуватися до ймовірного блекауту. Поради Центру стратегічних комунікацій
22:24
путін
В Путіна не вийде збурити європейське суспільство через підвищення тарифів, - екснардепка Гопко
22:06
кібератаки
Чорногорія зазнає масштабної кібератаки. Підозрюють Росію
22:01
На фото Дмитро Кулеба
"Підтримка ЄС триватиме безперервно": Боррель і Кулеба обговорили контрнаступ ЗСУ і допомогу Україні
21:53
Михайло Подоляк
Кремль "поставив усе на червоне і програв". Подоляк розповів, що починає усвідомлювати "Z-спільнота"
21:42
ЗСУ, гармата
Українці звільнили Богородичне на Донеччині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV