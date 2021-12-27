Ми готові застосувати небачені санкції, - Камала Гарріс вперше прокоментувала загрозу РФ щодо України

Про це Камала Гарріс заявила в інтерв'ю CBS News.



Віцепрезидентка США зазвичай не коментує зовнішньополітичні питання, тому це її перша заява стосовно російської загрози на кордонах України.



На запитання журналістки про те, що у Вашингтоні думають щодо ймовірності "гарячої війни" у Європі найближчими тижнями, Камала Гарріс повідомила, що Білий дім підтримує прямі контакти з Кремлем.



"Президент, як вам відомо, нещодавно провів віртуальну зустріч з Путіним, і ми дуже чітко заявили, що Росія не повинна зазіхати на суверенітет України, що ми повинні відстоювати, і відстоюємо її територіальну цілісність. Ми співпрацюємо із нашими союзниками в цьому питанні, і дуже чітко дали зрозуміти, що готові застосувати небачені санкції", - заявила Гарріс.



Віцепрезидентка не уточнила, про які саме санкції йдеться. Однак коли журналістка зауважила, що попередні санкції США не зупинили Путіна, Гарріс ще раз підкреслила, що Вашингтон може ввести той тип обмежень, яких не застосовували раніше.

Нагадаємо, помічниця держсекретаря США заявила, що проти Росії готуються нові санкції.

США можуть обмежити Росію в імпорті мобільних телефонів та авіазапчастин у разі вторгнення в Україну.