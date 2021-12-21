Якщо Росія вторгнеться в Україну, США обмежать її в імпорті мобільних телефонів та авіазапчастин, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

"Заходи, які обговорюються, можуть зупинити здатність Росії імпортувати смартфони, ключові компоненти для літаків і автомобілів, а також матеріали з багатьох інших секторів. Вони можуть мати серйозний вплив на російських споживачів, промислові операції та зайнятість", - повідомив виданню високопоставлений чиновник.

За словами посадовця, для таких заходів проти Росії будуть використані інструменти, які раніше використали при блокуванні компанії Huawei доступу до передових напівпровідників, які включали деталі, розроблені в США.

"Це може торкнутися чіпів у всьому світі через те, що США зробили ключовий внесок у ситуацію", - пояснив чиновник.

Видання передає, що для введення подібних обмежень США консультуватимуться з партнерами в Європі та Азії.

Крім того, ці заходи будуть доповненням до економічних санкцій, які адміністрація Байдена планує ввести у разі вторгнення РФ в Україну.

