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Якщо Росія вторгнеться в Україну, США обмежать її в імпорті мобільних телефонів та авіазапчастин, - Reuters

21 грудня, 2021 вiвторок
22:57
Суспільство російські війська

Сполучені Штати Америки розглядають жорсткий економічни контроль для Росії, якщо вона прийме рішення про вторгнення на територію України

Про це повідомляє Reuters.

"Заходи, які обговорюються, можуть зупинити здатність Росії імпортувати смартфони, ключові компоненти для літаків і автомобілів, а також матеріали з багатьох інших секторів. Вони можуть мати серйозний вплив на російських споживачів, промислові операції та зайнятість", - повідомив виданню високопоставлений чиновник.

За словами посадовця, для таких заходів проти Росії будуть використані інструменти, які раніше використали при блокуванні компанії Huawei доступу до передових напівпровідників, які включали деталі, розроблені в США. 

"Це може торкнутися чіпів у всьому світі через те, що США зробили ключовий внесок у ситуацію", - пояснив чиновник.

Видання передає, що для введення подібних обмежень США консультуватимуться з партнерами в Європі та Азії.

Крім того, ці заходи будуть доповненням до економічних санкцій, які адміністрація Байдена планує ввести у разі вторгнення РФ в Україну.
 

  • Нагадаємо, помічниця держсекретаря США заявила, що проти Росії готуються нові санкції.
  • Видання Daily Star повідомило, що Росія планує вторгнення до України на Святвечір 24 грудня, у 42-гу річницю введення радянських військ до Афганістану.
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