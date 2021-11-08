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Ми готуємося до гри року, - тренер збірної Петраков зробив гучну заяву перед заключним матчем відбору на ЧС-2022

8 листопада, 2021 понедiлок
19:25
Спорт Олександр Петраков

В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що матч проти Боснії і Герцеговини - це гра року

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Петраков дав чітко зрозуміти, що збірна України готуються до матчу зі збірною Боснії і Герцеговини, тому ніякої ротації у товариській грі з Болгарією не буде.

"Як здоров'я Андрія Ярмоленка? Готується до матчу зі збірною Боснії і Герцеговини. Про ротацію мовй не має. Ми готуємося до гри року", - сказав в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков.

Збірна України перед заключним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців, який відбудеться 16 листопада у Зениці, має 9 очок та займає в групі D друге місце.

Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.

Перед грою з боснійцями, команда Олександра Петракова 11 листопада в Одесі проведе товариську зустріч з Болгарією.

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футбол
Збірна України
кваліфікація
тренери
ЧС-2022
Олександр Петраков
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