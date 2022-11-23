"Ми говоримо не про дні, а про години": в ОП запевнили у швидкому відновленні енергосистеми України
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що відновлення енергосистеми країни - питання годин, а не діб
Про це він сказав у ефірі телемарафону "Єдині Новини".
Він заявив, що відновлення української енергосистеми - це питання годин, а не діб, і що наразі важливо відновити цілісну роботу систем.
"Завдання відновлення енергетики стоїть у годинах, а не в добі, двох, трьох, чотирьох або п'яти... Ми не говоримо про тижні, місяці, ми говоримо просто про години", - заявив він.
Тимошенко зазначив, що не хоче називати точні строки відновлення електрики, оскільки спочатку необхідно відновити постачання енергії до критичної інфраструктури.
"Не хотілося б говорити про строки конкретно по кожній локації, я думаю, що всі розуміють - спершу треба з'єднати усю енергосистему в одну систему. Як тільки це буде зроблено, одразу почнеться заживлення міст, містечок і далі. Найперше - це критична інфраструктура", - сказав Тимошенко.
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