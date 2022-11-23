Про це він сказав у ефірі телемарафону "Єдині Новини".

Він заявив, що відновлення української енергосистеми - це питання годин, а не діб, і що наразі важливо відновити цілісну роботу систем.

"Завдання відновлення енергетики стоїть у годинах, а не в добі, двох, трьох, чотирьох або п'яти... Ми не говоримо про тижні, місяці, ми говоримо просто про години", - заявив він.

Тимошенко зазначив, що не хоче називати точні строки відновлення електрики, оскільки спочатку необхідно відновити постачання енергії до критичної інфраструктури.

"Не хотілося б говорити про строки конкретно по кожній локації, я думаю, що всі розуміють - спершу треба з'єднати усю енергосистему в одну систему. Як тільки це буде зроблено, одразу почнеться заживлення міст, містечок і далі. Найперше - це критична інфраструктура", - сказав Тимошенко.

23 листопада окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах.

В Укренерго повідомили, що внаслідок обстрілів російських окупантів удень 23 листопада в усіх регіонах України запровадили аварійні відключення. Вони триватимуть упродовж доби.

У середу, 23 листопада, Радбез ООН обговорить масований ракетний удар РФ по Україні. Засідання відбудеться о 23:00 за київським часом.

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