Про це інформує в телеграмі Укренерго.

"У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми", - пишуть у пресслужбі.

Повідомляють, ремонтні бригади разом з рятувальниками почали ліквідацію пошкоджень одразу після закінчення повітряної тривоги: "Через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше".

Під час довгої відсутньості світла активується робота безкоштовних, цілодобових Пунктів Незламності, де буде електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода та аптечка.

Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, деяких школах і будівлях ДСНС - МАПА.

"У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд. Терористи можуть забрати у нас на деякий час світло, але нашу витримку і мужність їм не зламати. Піклуймося одне про одного і віримо в ЗСУ", - додали в пресслужби.