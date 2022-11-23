В Україні аварійні відключення триватимуть впродовж доби по всіх регіонах, - Укренерго
Внаслідок обстрілів російських окупантів удень 23 листопада в усіх регіонах України запровадили аварійні відключення. Вони триватимуть упродовж доби
Про це інформує в телеграмі Укренерго.
"У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми", - пишуть у пресслужбі.
Повідомляють, ремонтні бригади разом з рятувальниками почали ліквідацію пошкоджень одразу після закінчення повітряної тривоги: "Через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше".
Під час довгої відсутньості світла активується робота безкоштовних, цілодобових Пунктів Незламності, де буде електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода та аптечка.
Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, деяких школах і будівлях ДСНС - МАПА.
"У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд. Терористи можуть забрати у нас на деякий час світло, але нашу витримку і мужність їм не зламати. Піклуймося одне про одного і віримо в ЗСУ", - додали в пресслужби.
- Пообіді 23 листопада російські загарбники випустили по території України ракети. Зокрема у столиці зафіксували влучання ворожого снаряду в об'єкт інфраструктури.
- У середу, 23 листопада, російські війська знову масовано обстріляли Україну. Через ворожу атаку на Заході України перебої з електропостачанням.
- У Харкові через обстріли РФ також зупинився весь електротранспорт та метро.
- Після чергового удару по об'єктах енергетики 23 листопада по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. На Львівщині ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії. Перебої з електроенергією фіксують у всіх областях на Заході України й не лише.
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