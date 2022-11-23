Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство В Україні аварійні відключення триватимуть впродовж доби по всіх регіонах, - Укренерго

В Україні аварійні відключення триватимуть впродовж доби по всіх регіонах, - Укренерго

23 листопада, 2022 середа
18:19
Суспільство світло

Внаслідок обстрілів російських окупантів удень 23 листопада в усіх регіонах України запровадили аварійні відключення. Вони триватимуть упродовж доби

Про це інформує в телеграмі Укренерго.

"У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми", - пишуть у пресслужбі.

Повідомляють, ремонтні бригади разом з рятувальниками почали ліквідацію пошкоджень одразу після закінчення повітряної тривоги: "Через мороз та льодяний дощ в деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об'єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше". 

Під час довгої відсутньості світла активується робота безкоштовних, цілодобових Пунктів Незламності, де буде електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода та аптечка.

Пункти працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, деяких школах і будівлях ДСНС - МАПА.

"У період відсутності електроенергії, просимо подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує цього поряд. Терористи можуть забрати у нас на деякий час світло, але нашу витримку і мужність їм не зламати. Піклуймося одне про одного і віримо в ЗСУ", - додали в пресслужби.

  • Пообіді 23 листопада російські загарбники випустили по території України ракети. Зокрема у столиці зафіксували влучання ворожого снаряду в об'єкт інфраструктури.
  • У середу, 23 листопада, російські війська знову масовано обстріляли Україну. Через ворожу атаку на Заході України перебої з електропостачанням. 
  • У Харкові через обстріли РФ також зупинився весь електротранспорт та метро.
  • Після чергового удару по об'єктах енергетики 23 листопада по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. На Львівщині ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії. Перебої з електроенергією фіксують у всіх областях на Заході України й не лише. 
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
війна з Росією
ДСНС
ракетний удар
Читайте також:
20 листопада, 2022 неділя
Переговори можливі: Порошенко у Галіфаксі назвав, у кого найкраще виходить вести перемовини з агресором
Shahed-136
23 листопада, 2022 середа
Атака на ізраїльський танкер біля узбережжя Оману: ВМС США виявили уламки "шахеда"
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
22 листопада, 2022 вiвторок
Обшуки в Лаврі – це закономірність
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.78
    Купівля 39.78
    Продаж 40.46
  • EUR
    Купівля 40.11
    Продаж 41.1
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
23 листопада
19:46
школа
Освітній процес у Києві 24 листопада продовжиться у змішаному форматі, - Кличко
19:35
ЗСУ
ЗСУ з початку доби вразили райони скупчення окупантів і техніки та позиції ЗРК
19:19
Крістіне Ламбрехт
Німеччина планує до літа підготувати 5 тис. українських солдатів
19:13
ожеледиця сніг дорога
У Києві прогнозують крижаний дощ і мокрий сніг: містян просять за можливості залишатися вдома
19:13
Молдова
Молдова викликала посла РФ через удари по інфраструктурі України
19:05
російські хакери
Сайт Європарламенту зазнав кібератаки після визнання Росії спонсором тероризму
19:05
Оновлено
Джо Байден
США нададуть Україні військової допомоги на $400 млн: що увійде в пакет
19:00
ЗСУ
РФ упродовж доби випустила близько 65 крилатих ракет, уразивши будинки і енергооб'єкти у щонайменше чотирьох регіонах, - Генштаб
18:39
генератори
Понад 200 європейських міст збиратимуть електрогенератори для України
18:05
OPINION
Ян Валетов
Відберіть у безумця гроші й ви припините війну
17:54
СБУ обшуки
Микола Княжицький: Російська церква в Україні має бути заборонена. У Раді зареєстровано відповідний законопроєкт
17:36
Прапор Польщі
У Польщі на місці падіння ракети завершили збір доказів
17:35
Херсон
Росія обстріляла Херсон з артилерії. Загинув 73-річний чоловік
17:26
ППО збила ракету
ППО збила 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе, які атакували Україну
17:20
Оновлено
Київ
РФ обстріляла Київ та область: що відомо
17:19
Українська електроенергія
Жителів Чернівецької області почали підключати до мережі
17:18
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:08
Оновлено
Ашраф Хакімі (в центрі) у матчі Марокко - Хорватія
ЧС-2022: результати матчів та розклад трансляцій 23 листопада
17:05
збірна Японії, ЧС-2022
Японія сенсаційно перемогла Німеччину на ЧС-2022 у Катарі
16:57
Переїхав до Харкова, щоб коригувати вогонь окупантів по об'єктах критичної інфраструктури: СБУ затримала мешканця Донеччини
16:55
Віталій Кім
Кім заявив, що у Миколаєві вдалось відновити 10 мВт генерації. Повинно вистачити на центр міста
16:44
Обмін полоненими
Україна повернула з полону ще 35 українських військових та 1 цивільного
16:42
Оновлено
Укрзалізниця потяг
Через ворожі обстріли затримується низка потягів Укрзалізниці. Перелік
16:39
Оновлено
"Шахтар", Тарас Степаненко, Ліга чемпіонів
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 15-го туру. "Дніпро-1" - "Олександрія" перенесли на 2023 рік
16:37
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Енергоблоки Хмельницької АЕС відключили від енергомережі, аварійно зупинено всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС
16:20
чернігів
Чернігівська область знеструмлена. ОВА розгортає "Пункти незламності"
16:15
Оновлено
Ракета
На Львівщині російські ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії
16:12
Олексій Данілов
"Бажання – нищити рашистську потвору": Данілов заявив, що обстріли не змусять Україну вести перемовини з РФ
16:11
Одеса
Одеса через обстріли повністю знеструмлена, відсутнє водопостачання
16:09
OPINION
Володимир Воля
Росіяни готуються до битви за Маріуполь і Бердянськ
15:54
Оновлено
Ілюстративне фото
Молдова  переживає масове відключення світла через російську ракетну атаку на Україну
15:36
метро Харків
У Харкові зупинився весь електротранспорт та метро, людей евакуюють з підземки
15:24
Ексклюзив
Карта бойових дій: 18-22 листопада. ЗСУ організували дорогу смерті на півдні
15:24
електроенергія
Хмельницький повністю знеструмлено після ракетних ударів РФ по об'єктах енергетики
15:18
Петро Порошенко
Ганебний ляпас Путіну – Порошенко про рішення Європарламенту
14:58
Мобілізовані в РФ
В українській розвідці назвали головні цілі мобілізації в Росії
14:58
Анонс
Медійники на війні: як повернутись з армії в професію? Дмитро Крапивенко в онлайн-проєкті "Власні назви"
14:20
Хорватія
Хорватія не відмовилася тренувати бійців ЗСУ. У МЗС розповіли про дві опції допомоги Україні
14:20
на фото: офіс HP
Компанія HP планує звільнити до 6 тисяч працівників до 2025 року
14:13
Вантаж для ЗАЕС
Війська РФ пограбували вантаж для працівників ЗАЕС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV