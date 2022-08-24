"Ми Херсон": голова ОВА закликав долучитись до акції підтримки українців на окупованих територіях
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав звернутися з нагоди Дня Незалежності до херсонців, які лишилися на захоплених територіях
Відеозвернення опубліковане на його сторінці у facebook.
"У цей день я хочу, щоб люди, котрі залишилися на тимчасово окупованій території, почули нас. Ми з вами! Серце б'ється за вас! Кожен б'ється за вас! Вся Україна б'ється за вас! Я, як голова Херсонської ОВА, запрошую вас долучитися до флешмобу на підтримку людей, які залишилися в окупації і сказати їм, що ми, українці, разом, ми – Херсон", - сказав Ярослав Янушевич.
За його словами, щоб долучитись до акції підтримки треба написати привітання з Днем Незалежності та прикріпити фото з Херсонщини. У публікації варто тегнути друзів з Херсону та додати хештеги: #українці_разом, #ми_херсон.
"Покажемо всім - скільки нас, і що незалежно від того, де ми є, Херсон – це Україна", - додав голова ОВА.
- Радник міського голови Херсона Роман Головня повідомив, що Збройні сили України досить успішно знищують всі логістичні шляхи окупантів на Херсонщині.
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