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Ми країна в абсолютно хорошому стані, - Качинський заявив, що Польща не проситиме у ЄС гроші на українських біженців

25 березня, 2022 п'ятниця
05:12
біженці з України Ярослав Качинський

Віце-прем’єр Польщі та лідер правлячої партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський заявив, що його країна не проситиме у ЄС гроші на українських біженців

Про це повідомляє Onet.pl.

За словами Качинського, Польща заслуговує на фінансову допомогу, але не проситиме.

"У нас є правило – ніяких релокацій. Якщо хтось хоче тут залишитися, він залишається, а коли хоче піти - то йде. Ми нікого ні до чого не змушуємо. Звичайно, ми вважаємо, що заслуговуємо на допомогу, але не будемо просити. Ми країна в абсолютно хорошому стані, більш ніж втричі багатша, ніж на початку 1990-х років, і втричі багатша за Україну, на душу населення", - сказав віце-прем’єр Польщі Ярослав Качинський.

Згідно з даними ООН, станом на 23 березня з України виїхало 3 626 546 осіб. Найбільше українців прийняла Польща — 2 мільйони 144 тисячі.

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Світ
Польща
ЄС
Ярослав Качинський
біженці
війна з Росією
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