Ми можемо опинитися в ситуації, коли КСУ буде повністю залежний від Банкової, - нардепка Геращенко

Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Членство в ЄС - це добровільне делегування частини суверенітету. Там є надоргани - Європарламент, Єврокомісія, яка формує політику ЄС. Важливо усвідомлювати, що ми нікому не віддаємо частину нашого суверенітету. Ми навпаки демонструємо готовність враховувати європейські правила при формуванні наших незалежних судів". - наголосила вона.

За словами Геращенко, дуже важливо, щоб суди мали бездоганну репутацію.

"Зараз є велика небезпека - до КСУ делегують представників однієї політсили з парламенту, у судівському корпусі говорять, що може бути тиск або позасудівський вплив на формування цієї частини суду, президент призначає від себе. Ми можемо опинитися в ситуації, коли у нас буде абсолютно залежний від Банкової Конституційний суд. Це буде катастрофа для держави - авторитаризму треба боятися більше, ніж міжнародних експертів при формуванні КСУ. Сьогодні уже не тільки міжнародні партнери непублічно посилають сигнали про неприпустимість автократії, суспільство про це говорить. Варто почути це", - підсумувала нардепка.