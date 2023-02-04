Ми можемо опинитися в ситуації, коли КСУ буде повністю залежний від Банкової, - нардепка Геращенко
Зараз є велика небезпека - до Конституційного суду делегують представників однієї політсили з парламенту, у судівському корпусі говорять, що може бути тиск на формування цієї частини суду, президент призначає від себе
Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.
"Членство в ЄС - це добровільне делегування частини суверенітету. Там є надоргани - Європарламент, Єврокомісія, яка формує політику ЄС. Важливо усвідомлювати, що ми нікому не віддаємо частину нашого суверенітету. Ми навпаки демонструємо готовність враховувати європейські правила при формуванні наших незалежних судів". - наголосила вона.
За словами Геращенко, дуже важливо, щоб суди мали бездоганну репутацію.
"Зараз є велика небезпека - до КСУ делегують представників однієї політсили з парламенту, у судівському корпусі говорять, що може бути тиск або позасудівський вплив на формування цієї частини суду, президент призначає від себе. Ми можемо опинитися в ситуації, коли у нас буде абсолютно залежний від Банкової Конституційний суд. Це буде катастрофа для держави - авторитаризму треба боятися більше, ніж міжнародних експертів при формуванні КСУ. Сьогодні уже не тільки міжнародні партнери непублічно посилають сигнали про неприпустимість автократії, суспільство про це говорить. Варто почути це", - підсумувала нардепка.
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Венеційська комісія відмовилась від призначення членів до Дорадчої групи експертів, яка має брати участь у відборі суддів КСУ, доки не буде виконано її рекомендацій із виправлення відповідного закону.
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