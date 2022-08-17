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Ми народжені для того, щоб змагатися за життя, чи за пояси, чи просто за щось, - Усик перед боєм з Джошуа

17 серпня, 2022 середа
18:22
Спорт Усик - Джошуа

Український боксер Олександр Усик провів прес-конференцію перед другим боєм з британцем Ентоні Джошуа

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

"Хочу подякувати тим людям, які надали можливість тут боксувати. Це дуже важливо для мене, для моєї команди, для моєї країни. Я вже не перший раз тут знаходжусь, я вже третій раз в Саудівській Аравії і мені здається, я буду повертатися сюди знов. Я розумію, що другий поєдинок, ми один одного знаємо. У нас було достатньо часу, щоб повивчати один одного і в суботу буде дуже гарний поєдинок. Ми народжені для того, щоб змагатися за життя чи за пояси, чи просто за щось. Хто цього не робить по життю, той не живе. Все наше життя, то є змагання за щось, за когось. От ми і змагаємося" – сказав Олександр Усик.

Бій Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у Джидді (Саудівська Аравія).

Сьогодні, 17 серпня, пройшла прес-конференція, яку відвідали боксери та промоутери. Олександр Усик з'явився на публіці в образі козака та заспівав пісню "Ой у лузі червона калина".

Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця.

Провідні букмекерські контори пропонують на перемогу Усика коефіцієнт 1,57, на виграш Джошуа дають 2,95, на нічию, яка також дозволить зберегти титули українцю - 17,00.

На дострокову перемогу Усика пропонують 3,00, шанси на те, що Джошуа нокаутує українця оцінюються у 3,50.   

Поставити на перемогу чинного чемпіона за очками можна з коефіцієнтом 2,65, на те що суддівським рішенням виграє британець - 7,00. 

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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