Про це повідомляє Vatican News.

"Минулої суботи чергова ракетна атака спричинила чимало жертв серед цивільних, серед яких були й діти. Поділяю нестерпний біль родичів. Картини та свідчення цієї трагічної події є сильним закликом до всіх сумлінь. Ми не можемо залишатися байдужими!", - сказав Франциск.

Папа також наголосив на необхідності продовжувати молитися за Україну, яка, за його словами, "дуже потребує близькості, розради, а насамперед - миру".

14 червня глава католицької церкви розповів про своє ставлення до російсько-української війни. Папа Франциск сказав, що не можна спрощувати й ділити світ на добро і зло, а потрібно задумуватися над складними причинами та інтересами тих чи інших дій. Папа Франциск досі припускає, що "Путіна могли спровокувати".

Перед цим Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну України з Росією як про типовий двосторонній конфлікт, а не як про агресію РФ. Ця війна, на його думку, має завершитися за столом мирних перемовин.

Разом з тим, очільник Ватикану не приймає запрошення відвідати України, посилаючись на слабке здоров'я. При цьому він здійснює тривалі закордонні поїздки до інших віддалених країн, наприклад до Канади.

18 грудня Папа Римський Франциск назвав війну РФ проти України "світовою війною", яка не завершиться найближчим часом.

Папа Римський Франциск, вірогідно, згадав про війну в Україні у своїй різдвяній промові. За його словами, рівень жадібності та жаги до влади є таким, що деякі хочуть "поглинути навіть своїх сусідів".

Стало відомо, що Папа Римський Франциск зустрівся з маріупольським капеланом Геннадієм Мохненком у Ватикані, де вони разом помолилися за Україну.

6 січня Папа Римський Франциск привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів і закликав до миру в Україні.

У неділю, 8 січня, Папа Римський Франциск під час молитви на площі Святого Петра у Ватикані закликав молитися за матерів українських та російських воїнів, адже "й одні й другі втратили дітей".

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