Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом, - Кулеба про переговори з РФ щодо закінчення війни

Про це він заявив у ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Президент поставив дуже чіткі директиви перед нашою делегацією. Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом", - заявив Кулеба.

Він додав, що у них є аргументи для розмови з росіянами.



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"Тут наша позиція залізобетонна, підкріплена і міжнародним правом, і ЗСУ, і санкціями, і зброєю, яка була передана нам, щоб стримувати агресора", - сказав Кулеба.

Четвертий раунд переговорів між Україною та Росією розпочнеться 29 березня в Туреччині.