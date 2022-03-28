Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом, - Кулеба про переговори з РФ щодо закінчення війни
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив про позицію української делегації на переговорах
Про це він заявив у ефірі всеукраїнського телемарафону.
"Президент поставив дуже чіткі директиви перед нашою делегацією. Ми не торгуємо людьми, землями і суверенітетом", - заявив Кулеба.
Він додав, що у них є аргументи для розмови з росіянами.
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"Тут наша позиція залізобетонна, підкріплена і міжнародним правом, і ЗСУ, і санкціями, і зброєю, яка була передана нам, щоб стримувати агресора", - сказав Кулеба.
- Четвертий раунд переговорів між Україною та Росією розпочнеться 29 березня в Туреччині.
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