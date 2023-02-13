Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"В Україні політичне життя абсолютно мертве. В нас вся політика відбувається в стінах Офісу президента, а парламент просто є місцем для голосування. Проте, якщо влада має такі механізми й підтримку понад 90% громадян, їм нічого не заважає централізувати державу", - пояснив Голобуцький.

Політолог наголосив, що українському суспільству слід уважніше слідкувати за діями влади

"Якщо на центральному рівні будуть корупційні та кадрові проблеми, то західні партнери можуть на це вказати. На регіональному ж рівні, зокрема у таких ситуаціях як з Атрошенком, ніхто не буде звертати уваги. Хіба що солідарність інших мерів міст і розуміння того, що ми точно не вступимо в ЄС централізованою державою з ознаками авторитаризму", - додав він.