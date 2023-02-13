Ми не вступимо до ЄС, якщо матимемо ознаки авторитарної централізованої держави, - політолог Голобуцький
Ми не вступимо до ЄС, якщо матимемо ознаки авторитарної централізованої держави, - політолог Голобуцький
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"В Україні політичне життя абсолютно мертве. В нас вся політика відбувається в стінах Офісу президента, а парламент просто є місцем для голосування. Проте, якщо влада має такі механізми й підтримку понад 90% громадян, їм нічого не заважає централізувати державу", - пояснив Голобуцький.
Політолог наголосив, що українському суспільству слід уважніше слідкувати за діями влади
"Якщо на центральному рівні будуть корупційні та кадрові проблеми, то західні партнери можуть на це вказати. На регіональному ж рівні, зокрема у таких ситуаціях як з Атрошенком, ніхто не буде звертати уваги. Хіба що солідарність інших мерів міст і розуміння того, що ми точно не вступимо в ЄС централізованою державою з ознаками авторитаризму", - додав він.
- 3 лютого вперше у спільній заяві саміту Україна-ЄС зафіксовані наміри Києва почати переговори про вступ до ЄС і зробити це якнайшвидше
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