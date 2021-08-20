Ми незаслужено програли "Рапіду", - тренер "Зорі" про ганебний результат у Лізі Європи
Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник вважає, що поразка у матчі Ліги Європи з "Рапідом" - є незаслуженою
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на football24.ua..
За словами Скрипника, поразка 0:3 - є дуже гіркою та прикрою.
"0:3 – це занадто багато. Дуже гірка, прикра поразка. Вважаю її незаслуженою. Ми повинні були забивати кілька голів, але Рапід не дозволив нам цього зробити. У самих же австрійців 3 удари – 3 голи. Хороший показник. У матчі-відповіді, звичайно ж, буде складно, але ми намагатимемося зробити все, що від нас залежить", – сказав Віктор Скрипник.
Зустріч закінчилась розгромною поразкою луганців 3:0. За "Рапід" голами відзначились Таксіархіс Фунтас, Марко Грюль і Ерджан Кара. "Зоря", на жаль, не забивала.
Матч-відповідь плей-офф кваліфікації відбудеться 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.
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