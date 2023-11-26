"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо"

"Звісно, що хлопцям на фронті треба відпочивати. Їм потрібна ротація, потрібні відпустки та й просто відпочинок. Це дуже важливо і впливає на нашу боєздатність. Однак ми тут на фронту часто ставимо собі запитання, коли бачимо цікаві законопроєкти про демобілізацію: хто ж нас замінить!? Усі ці заяви чиновників це добре, втім, якщо немає підготовлених резервів для демобілізації військових на фронті, ми нікуди не підемо", - заявив Сазонов.

Військовослужбовець наголосив на важливості підготовки резервів для ведення бойових дій

"Дійсно, нам потрібно мати підготовлені резерви. Проводити далі мобілізаційні заходи й тренувати нових військових. До того ж тренувати разом з нами, бо полігон не дає справжньої підготовки до бойових дій. За таких умов вже можна буде говорити про ротацію та демобілізацію військовослужбовців", - додав він.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Раніше цього місяця президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутися додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.

24 листопада питання демобілізації українських військовослужбовців-строковиків, термін служби яких вже закінчився, обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача



24 листопада президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністру оборони Рустему Умєрову презентувати план щодо мобілізації.