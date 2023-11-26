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Ексклюзив

"Ми нікуди не підемо, якщо немає резервів": військовослужбовець Сазонов про демобілізацію

26 листопада, 2023 неділя
15:23
Війна з Росією Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові

Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що для проведення демобілізації держава має проводити масштабну підготовку резервів

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо"

"Звісно, що хлопцям на фронті треба відпочивати. Їм потрібна ротація, потрібні відпустки та й просто відпочинок. Це дуже важливо і впливає на нашу боєздатність. Однак ми тут на фронту часто ставимо собі запитання, коли бачимо цікаві законопроєкти про демобілізацію: хто ж нас замінить!? Усі ці заяви чиновників це добре, втім, якщо немає підготовлених резервів для демобілізації військових на фронті, ми нікуди не підемо", - заявив Сазонов.

Військовослужбовець наголосив на важливості підготовки резервів для ведення бойових дій

"Дійсно, нам потрібно мати підготовлені резерви. Проводити далі мобілізаційні заходи й тренувати нових військових. До того ж тренувати разом з нами, бо полігон не дає справжньої підготовки до бойових дій. За таких умов вже можна буде говорити про ротацію та демобілізацію військовослужбовців", - додав він.

Що відомо про мобілізацію в Україні

Раніше цього місяця президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження мобілізації до 14 лютого 2024 року.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що в Україні може відбутися додатковий призов. Однак у Міноборони стверджують, що необхідності посилення мобілізації немає. Утім, ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україні потрібно мобілізувати більше людей і "омолодити" армію.

"Середній вік бійців на фронті — понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941 роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - наголосив Воллес.

24 листопада питання демобілізації українських військовослужбовців-строковиків, термін служби яких вже закінчився, обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача

24 листопада президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністру оборони Рустему Умєрову презентувати план щодо мобілізації.

Україна
російська армія
ЗСУ
мобілізація
окуповані території
окупанти
Військові новини
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