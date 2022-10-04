Ми підтримуватимемо українців, поки не буде відновлено їхню територіальну цілісність, - глава МЗС Британії
Новий міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на конференції Консервативної партії в Бірмінґемі у вівторок, 4 жовтня, запевнив, що Лондон буде підтримувати українців у боротьбі з Росією "до перемоги у цій війні"
Про це повідомляє видання Sky News.
"Ми будемо підтримувати їх, поки не буде відновлено їхню територіальну цілісність. Ми будемо підтримувати їх доти, доки останній російський танк не буде відкинутий останнім українським трактором", – наголосив міністр.
Також Джеймс Клеверлі закликав колег із Консервативної до "стратегічної витримки", аби підтримка України зберігалася до самого кінця війни.
"Бо якщо ми цього не зробимо, ми пошлемо сигнал кожному потенційному агресору, що наша рішучість є крихкою. І ми не можемо, ми не повинні, ми не будемо посилати цей сигнал у світ", – заявив глава британського МЗС.
Окрім цього, він звернувся до російського керівництва й повторив, що Велика Британія ніколи не визнає анексію Криму, Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.
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