English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Ми підтримуватимемо українців, поки не буде відновлено їхню територіальну цілісність, - глава МЗС Британії

Ми підтримуватимемо українців, поки не буде відновлено їхню територіальну цілісність, - глава МЗС Британії

4 жовтня, 2022 вiвторок
22:20
війна з Росією Україна Британія

Новий міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на конференції Консервативної партії в Бірмінґемі у вівторок, 4 жовтня, запевнив, що Лондон буде підтримувати українців у боротьбі з Росією "до перемоги у цій війні"

Про це повідомляє видання Sky News.

"Ми будемо підтримувати їх, поки не буде відновлено їхню територіальну цілісність. Ми будемо підтримувати їх доти, доки останній російський танк не буде відкинутий останнім українським трактором", – наголосив міністр.

Також Джеймс Клеверлі закликав колег із Консервативної до "стратегічної витримки", аби підтримка України зберігалася до самого кінця війни.

"Бо якщо ми цього не зробимо, ми пошлемо сигнал кожному потенційному агресору, що наша рішучість є крихкою. І ми не можемо, ми не повинні, ми не будемо посилати цей сигнал у світ", – заявив глава британського МЗС.

Окрім цього, він звернувся до російського керівництва й повторив, що Велика Британія ніколи не визнає анексію Криму, Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

  • 21 вересня прем'єр-міністри України та Великої Британії обговорили фінансову підтримку для закупівлі газу, підготовку до Конференції відновлення України та постачання зброї.
  • 26 вересня Велика Британія запровадила новий санкційний пакет проти організаторів російських псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
допомога Україні
Велика Британiя
Читайте також:
осінь
3 жовтня, 2022 понедiлок
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли до України прийде "бабине літо"
Путін
3 жовтня, 2022 понедiлок
Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, - ISW
Володимир Путін
3 жовтня, 2022 понедiлок
У Росії почалися суперечності, які можна окреслити як внутрішня "війна", - військовий експерт Бадрак
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.95
  • EUR
    Купівля 38.7
    Продаж 39.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
4 жовтня
22:34
Сергій Гайдай
Мінують усе підряд: Гайдай розповів, як окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ у Кремінній
22:32
Зеленський
Зеленський призначив очільників 13 військових адміністрацій на деокупованій Харківщині
22:02
Прапор України
Посольство України в Сербії завило, що використання "прецеденту Косова" для виправдання анексії територій України – неприйнятне
22:01
Інтерв’ю
Путін на військовому параді у Москві
Найбільш вірогідно, що ЗСУ зіб’ють ядерну ракету, - британський полковник Грант
21:41
прапор України
​​​​​​​Українські воїни звільнили Малу Олександрівку на Херсонщині
21:39
Ліки
Уряд запровадив граничні оптові ціни на ліки, що закуповують за бюджетні кошти
21:27
Ексклюзив
Володимир Огризко
У країн НАТО немає вибору, вступ України має завершитися найближчими роками, - Огризко
21:26
Аналітика
Сергій Згурець
Мишоловка для ворога на правобережжі Херсонщини ймовірно закривається. Колонка Сергія Згурця
21:22
Оновлено
Джо Байден ООН
HIMARS, артсистеми, боєприпаси та бронетехніка: Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн
21:21
Мінекономіки, Міністерство економіки України
Уряд передав Фонду держмайна понад 800 об'єктів держвласності вартістю 45 млрд грн
21:06
Уряд України
Україна планує скасувати угоду про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю
20:59
речі окупантів
Поблизу кордону РФ із Сумщиною перебувають російські новобранці, - голова ОВА
20:49
Ексклюзив
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
У армії РФ відбулось усунення професійної вертикалі, - боєць ЗСУ Шандор
20:40
Нацгвардійці показали, як ефектно знищили російський склад з боєприпасами на Харківщині
20:23
Денис Шмигаль
Розробили алгоритми евакуації населення: в уряді готуються до терактів на об'єкти критичної інфраструктури взимку
20:20
ЗСУ
ЗСУ завдали по ворогу 12 авіаударів, відбили атаки біля 10 населених пунктів, уразили скупчення окупантів і техніки
20:19
Ексклюзив
Авдіївка обстріл
Авдіївка прострілюється ворогом на 75%, ніхто не знає, звідки прилетить, - очільник ВЦА Барабаш
19:53
Коломойський
Коломойський відвідав офіс НАБУ в Києві
19:53
Кирило Шевченко
Голова НБУ Шевченко заявив про відставку, пояснивши її проблемами зі здоров'ям
19:31
Матеуш Моравецький
За війну в Україні відповідає не тільки Путін, а вся Росія, - прем'єр Польщі Моравецький
19:22
Масі Наєм
Правозахисник Масі Наєм, який втратив око на Донбасі, став обличчям колекції чоловічого одягу
19:10
Ексклюзив
росія ООН
ООН кишить російським сегментом, - експерший заступник генпрокурора Голомша
19:10
НАТО
Генсек НАТО Столтенберг офіційно отримав заявку України на вступ, - ОП
18:57
Світовий банк
Світовий банк покращив прогнози для економіки України на 2023 рік
18:45
блокпост
Окупанти намагаються встановити "кордон" на окупованому Запоріжжі, - голова ОДА
18:44
перехоплення розмов окупантів
"Разводятся, лишают себя прав на детей": росіянка розповіла, як жінки в РФ уберігають чоловіків від мобілізації, - перехоплення
18:42
ЗСУ
Українські захисники звільнили уже 1534 населені пункти
18:31
ринок землі
За час воєнного стану в Україні на аукціонах продали землі на 234 млн грн
18:28
Данія
Данія помітила підозрілу активність безпілотників біля газового родовища в Північному морі
18:15
Ексклюзив
Москва. Кремль
Під впливом успіхів ЗСУ у РФ або приберуть Путіна, або держава розколеться на шматки, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
18:10
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:08
наступ ЗСУ
Міноборони РФ визнало значні успіхи ЗСУ на Харківщині та Херсонщині
18:05
Європарламент проголосував за використання в техніці Apple стандартних USB-роз'ємів як у Android
18:01
Росія скоїла понад 500 злочинів проти культурної спадщини України
17:59
обмін полоненими
Лікування, протезування, реабілітація та соцзахист. МВС визначило порядок роботи зі звільненими військовополоненими
17:46
ядерна зброя рф ракета
Ядерний шантаж є черговою стадією інформтероризму РФ щоб схилити Україну до перемовин на умовах кремля, - РНБО
17:44
Ініціатива UNITED24 розпочала співпрацю з офіційним імпортером
З кожного BMW - 50 тис. грн на меддопомогу. Ініціатива UNITED24 розпочала співпрацю з офіційним імпортером
17:41
Ексклюзив
Олег Синютка
Три базові речі повинні бути основою бюджету наступного року і не дискутуватися, - нардеп Синютка
17:32
аудіокниги
Українські діти за кордоном можуть отримати аудіокнижки голосами рідних: стартував книжковий проєкт "Better Time Stories"
17:23
Порошенко обговорив із міністром закордонних справ Великої Британії санкції проти російських олігархів та нарощення військової допомоги Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV