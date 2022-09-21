Про це написав в телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Радий зустріти в Нью-Йорку Прем'єр-міністерку Великої Британії Ліз Трасс. Продовжуємо розвивати наше стратегічне партнерство: обговорили постачання зброї, підготовку до опалювального сезону й відновлення України", - пише Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що Британія готова допомагати Україні фінансово, аби закупити газ, а також залучити бізнес до розвитку сфери газовидобутку в нашій країні. Також Шмигаль повідомив, що з Ліз Трасс вони обговорили підготовку до Конференції відновлення.

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"Домовилися створити робочу групу з підготовки до Конференції відновлення України, яка має відбутися наступного року у Великій Британії. Дякуємо британським друзям за політичну підтримку й практичну допомогу", - додав прем'єр-міністр України.

8 вересня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна відправить в Україну понад 120 машин для транспортування військових вантажів.

Ліз Трасс заявила про "рекордну британську підтримку" України у 2022 році. Серед іншого підтримка України у війні з Росією передбачатиме передачу додаткових британських реактивних систем залпового вогню.